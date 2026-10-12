Priljubljeni pevec Jakov Jozinović prekinil molk in komentiral obtožbe: pozivajo celo k bojkotu koncerta (VIDEO)

Mladi pevec Jakov Jozinović se je znašel v središču burnih odzivov, potem ko je po družbenih omrežjih začel krožiti skoraj dve leti star posnetek, na katerem med nastopom na Hrvaškem prepeva pesem Marka Perkovića Thompsona. Posnetek je hitro sprožil številne komentarje in različne interpretacije. Nekateri so menili, da mu takšna izbira pesmi ni bila potrebna, drugi pa so ga branili in opozarjali, da gre za posnetek z začetka njegove glasbene poti. Ker so se odzivi stopnjevali, se je Jozinović zdaj oglasil tudi sam in pojasnil svojo plat zgodbe.

»Nikoli nisem razmišljal skozi prizmo narodnosti, vere ali barve kože«

»Zadnje dni se veliko govori o meni in skoraj dve leti starem videu iz časa, ko sem imel 19 let in šele začenjal svojo glasbeno pot ter prepeval po lokalih,« je zapisal Jozinović. Dodal je, da ga preseneča, da je prav posnetek z začetka njegove kariere danes postal razlog za številne interpretacije in provokacije. »Nikoli nisem razmišljal skozi prizmo narodnosti, vere ali barve kože, niti nisem pel zato, da bi kogarkoli užalil,« je poudaril. Kot je še zapisal, razume, da lahko glasba na območju nekdanje Jugoslavije nosi boleče zgodovinske in osebne pomene, zato mu nikoli ne bi bilo v interesu, da bi kogarkoli prizadel. »Na nikakršen način ne bi želel nikogar užaliti niti si ne bi želel, da bi se kdorkoli zaradi mene počutil prizadetega,« je dodal. Poudaril je tudi, da spoštuje svoje poreklo in svoj narod, a verjame, da ljubezen in spoštovanje do svojih ne pomenita nespoštovanja drugih.

Opozoril tudi na laži in teorije zarote

Jozinović je v odzivu izpostavil še nekaj, kar ga je očitno dodatno zmotilo. Kot je zapisal, se v medijih v zadnjih mesecih pojavljajo različne provokacije, laži in izjave, ki mu jih pripisujejo, čeprav jih nikoli ni izrekel. »Ne pristajam na to, da sem del medijskih manipulacij in neresnic, niti ne bom dovolil, da se moje ime uporablja za ustvarjanje konfliktov tam, kjer jim ni mesta,« je poudaril. Dodal je, da je glasbenik in ne politik ter da je njegova edina smer glasba. »Medijske laži, teorije zarote, šokantni naslovi ali karkoli podobnega nikoli niso bili to, kar sem, kakšno pot želim imeti in kakšno kariero želim graditi,« je še zapisal. Ob koncu je poudaril, da ostaja isti fant, ki mu je bila glasba vedno način, da izrazi čustva, poveže ljudi in se dotakne njihovih src. »Zavedam se odgovornosti, ki jo nosim kot mlad človek, čigar glas prihaja do ljudi po vsej regiji. Zaupanje, ki mi ga dajete, jemljem resno in sem vam zanj iskreno hvaležen. Hvala vam za podporo in ljubezen. Rad vas ima vaš Jakov,« je sklenil.