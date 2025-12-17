Pevec Zdravko Čolić pri nas dvakrat podrl rekord (FOTO)

Priljubljeni pevec je ob tem podrl kar dva rekorda, o obiskanosti ter rekord finančnega priliva. 74-letni Sarajevčan Zdravko Čolić, ki že polnih 58 let nastopa povsod po svetu in s svojim žametnim glasom boža ušesa poslušalcev, niti tokrat ni razočaral. Po razprodanem sobotnem koncertu so se hrvaški organizatorji odločili prodati še nedeljski termin in postavili nov standard v mestu bo Dravi. Sicer pa je popularni Čola, ki še vedno velja za najboljšega in najbolj prodajanega izvajalca z območja nekdanje Jugoslavije, tudi tokrat pokazal popolno profesionalnost. Oba koncerta je začel ob dogovorjeni uri in oba, do stotinke natančno, identično odpel.

Med več kot 8000 obiskovalci osrednje mariborske dvorane, v kateri so v zadnjih 40 letih nastopili vsi, ki v širši regiji kaj pomenijo, je bilo ogromno takšnih, ki so prispeli iz tujine. Oboževalka iz Belgije nam je zaupala, da je pevca videla že 68., novinarke iz Beograda pa so nam povedale, da v srbski prestolnici, kjer Čolić živi zadnja desetletja, že dolgo ni nastopil, zato je bil Maribor zanje edina logična izbira. Koncert si je ogledalo veliko obiskovalcev iz Hrvaške, Bosne, Avstrije in celo Švice. Petinštirideset največjih uspešnic je odpel v eni sapi ter za veliki zaključek požel dolg aplavz.

