Pripravljena na novo poglavje: Katja se po desetih letih vrača na sceno

Po desetletju življenja stran od glasbenih odrov se na sceno vrača pevka Katja Lesjak. Tokrat ne kot članica skupine, temveč v duetu z DJ Marnixom, s katerim v okviru projekta La Prima predstavlja skladbo Ko mimo mene greš. Pesem govori o prepovedani ljubezni, hrepenenju in želji po nekom, ki pripada drugemu, v modernem disco zvoku pa sta jo ustvarila Zvone Hranjec in Igor Pirkovič.

Ime La Prima v italijanščini pomeni »prva«, za Katjo in Marnixa pa simbolizira tudi nov začetek, novo energijo in željo po sodobnem glasbenem projektu s prepoznavnim zvokom. Lesjakova se je pred desetimi leti iz glasbe umaknila zaradi drugih življenjskih načrtov, želja po ustvarjanju pa je ostala. »Glasba je bila vedno del mene. Po vseh teh letih sem začutila, da je prišel pravi trenutek, da se vrnem. Danes sem drugačna, zrelejša in vem, kakšno glasbo želim ustvarjati,« pravi Katja. Skladbo spremlja tudi videospot, posnet na več lokacijah v Velenju, glavni vlogi pa sta odigrala Klemen Mastnak in Maja Bajde. Za režijo in snemanje je poskrbel Timi Krhlanko. Dvojec ima poleg prve skladbe že posnete še tri nove, ki čakajo na izid.