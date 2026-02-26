Prišel je sedmi del kultne grozljivke Krik (VIDEO)

Danes se na velika platna vrača nadaljevanje kultne grozljivke Krik iz 1996. Tokrat s sedmim delom, ki bo spremljal Sidney Prescott (znova jo bo upodobila Neve Campbell) ter njeno družino, potem ko bodo vsi postali tarča morilca z masko Ghostfacea.

Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom

Ko se v mirnem mestecu, kjer si je Sidney ustvarila novo življenje, pojavi nov morilec Ghostface, se njeni najhujši strahovi uresničijo, saj postane njegova naslednja tarča njena hči (Isabel May). Odločena, da bo zaščitila svojo družino, se mora Sidney soočiti z grozotami svoje preteklosti, da bi enkrat za vselej naredila konec krvavemu pokolu.

26. FEBRUARJA se grozljivka vrača s sedmim delom.

Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio

Krik 7 je nadaljevanje grozljivke Krik VI (2023) in sledi preživelim likom iz prejšnjih filmov, vključno s Sidney, Gale Weathers (Courteney Cox, najbolj znane iz televizijske serije Prijatelji), Deweyjem Rileyjem (David Arquette), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) in Chadom Meeks-Martinom (Mason Gooding). V filmu bodo nastopili tudi novi liki, kot sta Isabel May kot Tatum Evans-Prescott, hči Sidney in Marka, ter Joel McHale kot Mark Evans, Sidneyjin mož.

Osrednja nit filmov franšize je boj proti skrivnostnemu morilcu z imenom Ghostface, ki terorizira majhna ameriška mesta, hkrati pa raziskuje teme identitete, strahu in preživetja. Krik ni samo klasična grozljivka, temveč kombinacija napetosti, presenečenj in komentarja na sam žanr, z osredotočenostjo na preživetje in odnose med liki. Krik (Scream) je obudil grozljivke po številnih franšizah iz 70. in 80. Na režiserskem stolčku prvi štirih delov je sedel kultni Wes Craven (umrl je 2015. leta), petega in šestega sta režirala Tyler Gillett in Matt Bettinelli-Olpin. Scenarij za sedmo nadaljevanje je napisal Guy Busick, režijo pa je prevzel Kevin Williamson, ki je že sodeloval pri prejšnjih filmih kot scenarist.