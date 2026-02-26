  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI SVET

Prišel je sedmi del kultne grozljivke Krik (VIDEO)

Ghostface spet preganja svoje žrtve. Vrnitev nekaterih likov, ki so bili v prejšnjih delih ubiti.
Courteney Cox je stalnica v franšizi.

Courteney Cox je stalnica v franšizi.

Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom

Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom

Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio

Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio

Groza, strah in nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1996

Groza, strah in nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1996

Courteney Cox je stalnica v franšizi.
Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom
Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio
Groza, strah in nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1996
I. R.
 26. 2. 2026 | 09:40
2:00
A+A-

Danes se na velika platna vrača nadaljevanje kultne grozljivke Krik iz 1996. Tokrat s sedmim delom, ki bo spremljal Sidney Prescott (znova jo bo upodobila Neve Campbell) ter njeno družino, potem ko bodo vsi postali tarča morilca z masko Ghostfacea.

Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom
Neve Campbell z režiserjem Kevinom Williamsonom

Ko se v mirnem mestecu, kjer si je Sidney ustvarila novo življenje, pojavi nov morilec Ghostface, se njeni najhujši strahovi uresničijo, saj postane njegova naslednja tarča njena hči (Isabel May). Odločena, da bo zaščitila svojo družino, se mora Sidney soočiti z grozotami svoje preteklosti, da bi enkrat za vselej naredila konec krvavemu pokolu.

26. FEBRUARJA

se grozljivka vrača s sedmim delom.

Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio
Isabel May igra hčer Sidney Prescott. FOTOGRAFIJE: Jessica Miglio

Krik 7 je nadaljevanje grozljivke Krik VI (2023) in sledi preživelim likom iz prejšnjih filmov, vključno s Sidney, Gale Weathers (Courteney Cox, najbolj znane iz televizijske serije Prijatelji), Deweyjem Rileyjem (David Arquette), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) in Chadom Meeks-Martinom (Mason Gooding). V filmu bodo nastopili tudi novi liki, kot sta Isabel May kot Tatum Evans-Prescott, hči Sidney in Marka, ter Joel McHale kot Mark Evans, Sidneyjin mož.

Osrednja nit filmov franšize je boj proti skrivnostnemu morilcu z imenom Ghostface, ki terorizira majhna ameriška mesta, hkrati pa raziskuje teme identitete, strahu in preživetja. Krik ni samo klasična grozljivka, temveč kombinacija napetosti, presenečenj in komentarja na sam žanr, z osredotočenostjo na preživetje in odnose med liki. Krik (Scream) je obudil grozljivke po številnih franšizah iz 70. in 80. Na režiserskem stolčku prvi štirih delov je sedel kultni Wes Craven (umrl je 2015. leta), petega in šestega sta režirala Tyler Gillett in Matt Bettinelli-Olpin. Scenarij za sedmo nadaljevanje je napisal Guy Busick, režijo pa je prevzel Kevin Williamson, ki je že sodeloval pri prejšnjih filmih kot scenarist.

Groza, strah in nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1996
Groza, strah in nadaljevanje kultne grozljivke iz leta 1996

Več iz teme

Krik 7filmgrozljivkaNeve CampbellIsabel MayCourteney Cox
ZADNJE NOVICE
11:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV OŠKODOVANCEM

Je kateri od teh predmetov vaš? Dobite jih pri dolenjskih policistih (FOTO)

Preverite fotografije.
26. 2. 2026 | 11:57
11:45
Bulvar  |  Domači trači
ODPRTJE NOVE RESTAVRACIJE

Ano Roš s Princem opazili na sprehodu po poreški promenadi: poglejte, kam se odpravlja (FOTO)

Poreč je očitno pripravljen na slovensko velemojstrico kuharskih veščin. Terasa je že polna, priprave tečejo, ekipa pa se pripravlja na veliko odprtje nove restavracije JAZ Ane Roš. Kot didžejka naj bi nastopila Anina hčerka Eva Klara.
Nina Čakarić26. 2. 2026 | 11:45
11:36
Novice  |  Svet
BHRT

Nacionalna televizija prekinila program! Od 7. ure je mogoče videti le tole obvestilo

BHRT programa ne predvaja, da bi opozorila na nakopičene dolgove, ki ogrožajo njen obstoj.
26. 2. 2026 | 11:36
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na kuhanje testenin v vodi: pripravite jih kot rižoto in okus vas bo presenetil

Tehnika, zaradi katere so testenine še bolj kremaste in okusne, nam pa ni treba dodajati smetane in sirčkov.
Mateja Delakorda26. 2. 2026 | 11:30
11:25
Video
Bulvar  |  Zanimivosti
KO LETIJO CELO STOLI ...

Mislite, da je pri nas v predvolilni bitki hudo? Poglejte si, kako to delajo Arabci! (VIDEO)

Posnetek političnih soočenj na arabskih televizijah je nasmejal ves svet.
26. 2. 2026 | 11:25
11:02
Novice  |  Svet
ZADNJE URE

To je vila, v kateri je razvpiti šef narkokartela preživel zadnje ure: hrana na mizi, zdravila, oltar ... (FOTO)

Fotografije iz vile ubitega vodje narkokartela razkrivajo, kako je preživel zadnje ure svojega življenja.
26. 2. 2026 | 11:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki