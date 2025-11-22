Prizma – legende slovenskega pop rocka praznujejo 50 let

V Ljubljani se bo 13. decembra zgodil glasbeni večer, ki ga dolgoletni ljubitelji domače pop rock scene preprosto ne smejo zamuditi. V Kazina Jazz Klub prihaja Prizma, skupina, ki je s svojo glasbo zaznamovala kar pet desetletij slovenskega glasbenega prostora – in to z energijo, ki bi ji zavidali tudi precej mlajši ustvarjalci.

Če se komu zdi, da mu ime ne zveni takoj domače, naj vas ne zavede. Ni Slovenca, ki ne bi prepoznal njihovih kultnih melodij. Ko zazvenijo Če si moja, Pogum, Bermudski trikotnik ali katera od številnih uspešnic, je nostalgičen nasmeh skoraj neizogiben.

FOTO: Jaka Jerasa

Od prve male plošče Če si moja in Cesta v jutro iz leta 1977 do pesmi, kot so Senca, Moj oče filmski superstar in Tujca, ostaja Prizma sinonim za iskrene melodije in besedila, ki so spremljala več generacij Slovenk in Slovencev.

Na odru Kazina Jazz Kluba bo občinstvo doživelo živo retrospektivo petih desetletij njihove kariere, kjer se bodo prepletali zvoki sedemdesetih in osemdesetih let ter sodobna energija današnje zasedbe. Prizmo bodo na odru zastopali: Franci Čelhar, Giovanni Toffoloni, Ladi Mljač, Matjaž Švagelj in Bogdan Turnšek, jedro glasbenikov, ki srčno verjamejo, da dobra glasba ne pozna starosti.

FOTO: Jaka Jerasa

To ne bo koncert zgolj za tiste, ki se spomnijo, kje so prvič slišali Pogum – temveč za vse mlade in mlade po srcu, ki cenijo brezčasne melodije in pristno rockovsko toplino. Prizma obljublja večer, poln ritma, spominov in nepozabne energije.

Ker je število mest omejeno, organizatorji svetujejo, da si vstopnice zagotovite čim prej. Prizma ostaja zvesta svojemu sloganu: za stare in mlade, za pogum in spomine.