Prizma po štirih desetletjih z novim singlom: »Boljši sem kot prej« napoveduje album

Primorska skupina Prizma se po dolgem premoru vrača z novo glasbo. Na radijskih postajah in YouTubu je že na voljo njihov novi singel Boljši sem kot prej, ki napoveduje prihajajoči album. Gre za prvo novo izdajo zasedbe po več kot štiridesetih letih.

Skladbo podpisujeta Franci Čelhar (glasba) in Drago Mislej Mef (besedilo). Prizma ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu zvoku – pop rocku s poudarjenim troglasjem. V ospredju je tokrat kitara, ki ji je poseben pečat dodal priznani obalni kitarist Zdenko Cotič. Z zasedbo je sodeloval že v začetku 80. let in tudi tokrat pomembno zaznamoval zvočno podobo skladbe.

Zgodba novega singla se začne marca 2024, ko se je Prizma pripravljala na jubilejni koncert ob 50-letnici prvega nastopa v Divači. Po več kot desetletju delovanja v akustični tričlanski zasedbi so se odločili za razširjeno, petčlansko električno postavo in začeli intenzivne vaje.

Istega leta so po dolgem ustvarjalnem premoru posneli tudi balado Nič mi ni ter skladbo Vse to je res, s katero so nastopili na festivalu MMS 2024. Jubilejni koncert v Divači je uspel v vseh pogledih, Radio Koper pa ga je prenašal v živo.

Leto pozneje, 26. maja 2025, je pri založbi Dallas Records izšel dvojni vinilni album Dan mladosti z 22 skladbami s tega koncerta. Z izjemo nove Nič mi ni gre za izbor starejšega repertoarja iz obdobja med letoma 1977 in 1984. Album je naletel na dober odziv, saj je prodanih že 80 odstotkov prve naklade.

Spodbujeni z odzivom občinstva so člani skupine jeseni 2024 nadaljevali snemanje novih pesmi. Doslej so jih posneli dvanajst, izid novega vinilnega albuma pa načrtujejo jeseni 2026. Glasbo in aranžmaje podpisujeta Franci Čelhar in Matjaž Švagelj, ki prispevata tudi spremljevalne vokale, glavni vokal pa ostaja v rokah Ladija Mljača. Besedila večinoma tudi tokrat ustvarja Drago Mislej Mef.