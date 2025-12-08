Prizma praznuje abrahama

Če ob imenu Prizma morda ne veste takoj, kdo so – verjemite, da ni Slovenca, ki ne bi poznal njihovih zimzelenih uspešnic. Ko se zasliši Če si moja, Pogum ali Bermudski trikotnik, se nasmešek pojavi kar sam od sebe. Od prve male plošče Če si moja in Cesta v jutro (1977) do uspešnic Senca, Moj oče filmski superstar, Tujca in številnih drugih – Prizma ostaja sinonim za iskreno glasbo, močne melodije in besedila, ki so zaznamovala več generacij.

13. decembra bodo na odru Kazina Jazz Kluba predstavili živo retrospektivo petih desetletij njihove kariere, kjer se bodo prepletali nostalgični napevi sedemdesetih in osemdesetih ter sveža energija današnje zasedbe, ki jo sestavljajo Franci Čelhar, Giovanni Toffoloni, Ladi Mljač, Matjaž Švagelj in Bogdan Turnšek. To ni koncert le za tiste, ki se spomnijo, kje so prvič slišali Pogum – temveč tudi za vse mlade duše, ki verjamejo, da dobra glasba ne pozna letnika. Pridite in začutite ritem, ki povezuje generacije.