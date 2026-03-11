Prleški gledališčniki so napolnili dvorano tudi v Gornji Radgoni (FOTO)

Gledališčniki Kulturnega društva Simon Gregorčič iz Velike Nedelje so ob dnevu žena nastopili v veliki dvorani Kulturnega doma Gornja Radgona, in sicer z gledališko predstavo Mamino pismo ali Pravljica, ki se je res zgodila. Dvorana je bila podobno kot ob vsakem njihovem gostovanju v mestu penine in sejmov napolnjena do zadnjega mesta. In čeprav je bila predstava namenjena predvsem ženskam ob njihovem prazniku, dnevu žena, se je v dvorani trlo tudi veliko moških, ki 'praznujejo' dva dni pozneje, in sicer 40 mučencev. In večina prisotnih, tako žensk kot moških in otrok, se je zvijala od smeha ob spremljanju nove predstave ljubiteljskih gledališčnikov iz Velike Nedelje. Čeprav predstava nosi ime Mamino pismo ali Pravljica, ki se je zares zgodila, to ni pravljica, saj pripoveduje o čisto pravem in resničnem življenju. Prav vsi so uživali, saj je predstava prava paša za oči in ušesa. Ker govori o neustavljivi in nikoli minljivi medsebojni ljubezni med mamo in hčerko, pa še posebej dobro dene za srce. Torej je več kot primerna za praznik ob dnevu žena in deklet.

Zgodba govori o mladem dekletu z imenom Milena, ki je v mladosti zapustila deželo svojih staršev in si nekje v tujini ustvarila družino. Zaplet zgodbe se začne leta 1972, ko mora Milena svojo družino zapustiti in njena komaj 10-letna hčerkica Carmen dobi mačeho. Jedro zgodbe se nadaljuje 20 let pozneje, ko ima Cermen že svoje otroke in se prav kar vrnila v deželo svoje mame. Svoj dom je našla pri njenem očetu, torej pri svojem dedku. Ko ob neki priložnosti hčerkama pripovedujejo o svojem otroštvu in času, ko je živela s hudobno mačeho, deklici njeno usodo povežeta z usodo Sneguljčice iz pravljice. Zgodba doživi svoj vrhunec in razplet, ko si Carmen in deklici v domačem gledališču ogledajo pravljico o Sneguljčici, ki je torej predstava v predstavi. Rdeča nit zgodbe je pismo (Mamino pismo), ki ga je Carmen našla pod vzglavnikom tisti dan, ko je mama odšla. Na pismu je bil naslov njenega dedka. Pisma v vseh teh letih nihče ni odprl. Po ogledu pravljice o Sneguljčici pa pismo odprejo. Zakaj ga odprejo šele po tolikšnih letih in kaj piše v njem. Vse odgovore je publika dobila med ogledom predstave.

FOTO: Franci Klemenčič

Čudovite scene in bogati kostumi

V zgodbi je poleg poučenega besedila, čudovite scene in bogatih kostumov tudi veliko zabavnih prizorov ter glasbe in plesa. Skratka v uri in pol trajajoči predstavi so gledališčniki, skupaj jih je zaigralo 21, napolnili srca prisotnih z veliko košaro izjemnih užitkov. Vsak, ne glede na leta, je našel nekaj zase, da je lahko užival. Prav zato je Mamino pismo gledališka predstava, ki je primerna za vse generacije. Zato niti ne preseneča, da so prisotni gledalci med predstavo večkrat igralce nagradili z dolgotrajnimi aplavzi. Kako tudi ne, ko pa je šlo za ganljivo in hkrati veselo gledališko predstavo, za mame, hčerke, babice, prijateljice in vse, ki cenijo močne življenjske zgodbe ter toplino medčloveških odnosov.

Gre za zgodbo o čisto resničnem življenju, ki prinaša obilico smeha, ganljivih trenutkov ter je prava paša za oči in ušesa, hkrati pa zaradi svoje osrednje teme – neuničljive in brezčasne ljubezni med mamo in hčerko – še posebej dobro dene srcu. In gotovo nikomur izmed gledalcev ni žal, da je letošnji dan žena obeležil z večerom gledališča, smeha in toplih življenjskih sporočil. Dodajmo tudi, da je predstava Mamino pismo ali Pravljica, ki se je zares zgodila premierno izvedena 26. decembra lani v Športni dvorani Velika Nedelja. Premiero in štiri ponovitve si je ogledalo 1.737 gledalcev.

Sicer pa ne gre prezreti, da je Kulturno društvo Simon Gregorčič iz Velike Nedelje bilo ustanovljeno 4. marca leta 1893 kot Katoliško slovensko bralno društvo »Mir« Velika Nedelja. S pomočjo muzeja Ptuj – Ormož so ob 100-letnici društva pridobili kopijo originalnega teksta, ki so ga ustanovitelji poslali kraljevemu cesarskemu namestništvu v Grazu. Gre za društvo, ki od leta 1997 izvaja predstave tudi na prostem. Od tega časa naprej do danes so uprizorili 375 premier in ponovitev, ki si jih je ogledalo kar 132.000 ljudi. Ko gre za najnovejšo njihovo predstavo, pa bo slednja po Šentjurju, Gornji Radgoni in Beli Cerkvi, v mesecu marcu še v Cirkulanah (15.3.) in Narodnem domu Maribor (17.3.).