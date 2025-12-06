Prva evrovizijska trans zmagovalka Dana International ima neprijetno sporočilo za Slovence

56-letna Sharon Cohen, bolj znana z umetniškim imenom Dana International, je bila leta 1998 zmagovalka tekmovanja za pesem Evrovizije. Zdaj se je spet oglasila; sporočilo ima za tiste, ki so zaradi udeležbe Izraela pozivali k bojkotu tekmovanja v Sloveniji, Nizozemski, Irski in Španiji. V nagovoru je izpostavila neprijetno dejstvo, ki ga zagovorniki "svobodne Palestine" v Sloveniji pozabljajo: palestinska teroristična organizacija Hamas ljudi usmrti zaradi istospolne usmerjenosti. Skoraj vsak zmagovalec Evrovizije bi bil v Gazi obešen na drog. Celotno pismo si preberite spodaj.

Spomnimo, šefica RTV Slovenije Natalija Gorščak je sporočila, da zaradi dogajanja v Gazi Slovenije na Evroviziji prihodnje leto ne bo, pa tudi prenosa na RTV ne. Odločitev nacionalke je že med Slovenci naletela na hude kritike. Denimo nekdanja dopisnica nacionalke Nina Kojima je Gorščakovi očitala, da na RTV razmišljajo nazadnjaško, gledalce in poslušalce pa imajo za uboge nevedneže.

Dober večer, Slovenija, Nizozemska, Španija in Irska! V vaših državah sem nastopala že velikokrat – na vaših odrih in v televizijskih oddajah. Vedno ste me sprejeli s toplino in ljubeznijo, skupaj z menoj ste prepevali Viva La Diva ter se povezali s sporočilom, ki sem ga prinesla s seboj: sporočilom enakosti, sprejemanja, človeškega dostojanstva in osnovnih pravic vsakega človeka. Veste, Izrael je edina država v naši regiji, ki je tako liberalna. Parada ponosa v Tel Avivu je ena največjih na svetu. Smo tudi Sveta dežela, dežela Biblije – katere prestolnica, Jeruzalem, hrani najsvetejša mesta treh monoteističnih religij in privablja ljudi z vsega sveta k molitvi. A smo tudi dežela Tel Aviva, plaž, nekaterih največjih parad ponosa na svetu in epskih zabav. Poleg tega smo del Pesmi Evrovizije že mnogo let. Na tekmovanju se trudimo po najboljših močeh in včasih nam celo uspe. Zato mi pojasnite, kako in zakaj ste se obrnili proti nam ter napovedali svoj umik? Ne želite več, da z vami pojemo? Se zavedate, kako nasilen in žaljiv je ta sklep? Koliko samo dodaja sovraštva in škode? Velik del prebivalcev Izraela se ne strinja z našo vlado. Želijo si drugačne vlade. Celotne države se ne kaznuje zato, ker se politično ne strinjaš z njenim vodstvom. Neznosna vojna, ki je trajala predolgo, se je končala. Legitimen je njen kritični premislek in razumljivo je, da so bili ljudje besni, kako dolgo je trajala. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je Izrael država, ki se bori za svoj obstoj in skuša uravnotežiti skrb za svojo varnost z razsodnostjo in liberalnimi vrednotami – stvarmi, ki v naši regiji niso ravno dobro sprejete. Hamas ljudi usmrti zaradi istospolne usmerjenosti. Skoraj vsak zmagovalec Evrovizije bi bil v Gazi obešen na mestnem trgu. To seveda ne opravičuje ničesar in jasno je, da si moramo prizadevati za mir in spravo z vsemi ljudmi. Napoved umika z Evrovizije škodi sami ideji miru, škodi Izraelu in škodi tekmovanju. Verjamem, da bo ta odločitev preklicana in da bomo vsi skupaj praznovali na Evroviziji s sporočilom enakosti, ljubezni in sprejemanja ter z glasbo, ki ljudi povezuje. Ker to je resnični pomen Evrovizije. Veselim se, da bom slišala vašo evrovizijsko pesem – namesto izjav o bojkotu. – Dana International

Celotno pismo je bilo objavljeno v angleškem jeziku na platformi instagram, prilagamo izsek: