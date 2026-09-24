Fantastična nagrada za slovenski film

Celovečerec Dekle noči scenarista in režiserja Luke Marčetića je na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Teksas prejel nagrado za najboljši film. Kot so sporočili iz produkcije hiše Temporama, je bila že uvrstitev med osem celovečercev glavnega tekmovalnega programa največjega festivala žanrskega filma v ZDA za Dekle noči prelomna, zdaj pa je prvi slovenski celovečerec v glavni konkurenci Fantastic Festa postal tudi njegov zmagovalec.

Med velikani

Fantastic Fest že več kot dve desetletji v Austin pripelje vidnejše in drznejše naslove svetovnega žanrskega filma. Svetovne premiere so tam doživeli Tekla bo kri, John Wick, Črni telefon in Obsedenost, v programu pa so bili med drugim še Parazit, Zajec Jojo, Holy Motors in Substanca. »Brez ironije vedno menim, da je pomembno sodelovati, ne zmagati, in zame je bil sprejem na Fantastic Fest že sam po sebi zmaga. Najbolj me veseli, da bo to filmu dalo priložnost, da bo bolj opažen, in komaj čakam, da vidim, kam ga bo to neslo,« je že ob uvrstitvi na festival dejal Marčetić.

To je nekaj najbolj nerealnega, kar se mi je zgodilo v življenju.

»Takoj smo dobili potrditev, da je Dekle noči v Austinu našlo pravo občinstvo, saj je bilo vzdušje po premieri izjemno. Fantastic Fest je festival, kakršnega nisem vajena – odprt, živahen in drzen, celotna festivalska in selektorska ekipa pa živi s filmi in občinstvom,« je po projekciji povedala producentka Jerca Jerič. »Imeti svetovno premiero in nato še prejeti nagrado za najboljši film v takem okolju mi zato pomeni še toliko več,« je dodala.

Svetovne premiere so tam doživeli Tekla bo kri, John Wick, Črni telefon in Obsedenost.

»Že samo to, da smo lahko bili del največjega festivala žanrskega filma v ZDA, je velik dosežek, zato je nagrada za nas še toliko bolj posebna. Hkrati se mi zdi pomembna spodbuda za slovenski žanrski film,« je povedala Lara Wolf, ki ob Urbanu Kuntariču igra v glavni vlogi. »To je nekaj najbolj nerealnega, kar se mi je zgodilo v življenju. Na festival smo odšli brez kakršnih koli pričakovanj in zdaj smo nagrajeni za najboljši film,« je bil navdušen Kuntarič.

Naslednji teden bo Dekle noči v Strasbourgu doživelo evropsko premiero in se v mednarodnem tekmovalnem programu Strasbourg European Fantastic Film Festivala potegovalo za golden octopus in silver melies za najboljši evropski fantastični film. Oktobra bo sledil še Sitges, kjer je film izbran v Noves Visions, tekmovalno sekcijo za pripovedno, konceptualno ali vizualno inovativne žanrske filme, še poroča STA.

Vse se zaplete, ko se pojavi skrivnostno dekle z rano na glavi, ki je trdno prepričano, da je superjunakinja. FOTO: Temporama

Za Marčetića je Dekle noči najbolj oseben in avtorsko ambiciozen projekt doslej. FOTO: Asiana Jurca Avci

V filmu mladi kleptoman Rok med nočno izmeno na bencinski črpalki spozna dekle, prepričano, da je superjunakinja. Njuno srečanje ju odpelje skozi Ljubljano, ki se ponoči spremeni v osamljeno, skoraj brezčasno mesto – nekam med romanco, črno komedijo in nenavadno superjunaško zgodbo. Film sta producirala Andraž in Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama, nastal pa je v koprodukciji RTV Slovenija, 001 in Studia Cepelin ter s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.