Prvenec režiserke Ester Ivakič ob svetovni premieri požel že prvo nagrado

Celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, je že prejel prvo nagrado.

Film, ki je svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu na letošnjem Festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu na vzhodu Nemčije, je v soboto prejel posebno omembo ekumenske žirije – priznanje, ki ga prejmejo filmi z izrazitim človeškim, etičnim in duhovnim sporočilom, sporoča Slovenski filmski center (SFC).

Slovenska režiserka je želela gledalcu omogočiti pogled na svet skozi otroške oči. FOTO: Monika Husar

»Ko po dolgih letih ustvarjalnega procesa svoj film prvič pokažeš občinstvu, si neizogibno na trnih. Svetovna premiera pred mednarodnim občinstvom prinese veliko vznemirjenja in tudi negotovosti. Vesela sem, da sem pri ustvarjanju sledila intuiciji, saj brez te ne bi mogla ustvariti nekaj iskrenega in naravnega. Gledalcu sem želela omogočiti pogled na svet skozi otroške oči ter se dotakniti tistega, kar je ne glede na starost še vedno v nas vseh – univerzalni občutek čudenja, ranljivosti in topline,« je povedala režiserka Ester Ivakič in dodala: »Posebna omemba ekumenske žirije me je ganila, saj potrjuje, da se o duhovnosti lahko govori tudi zunaj okvirov institucij – tam, kjer se življenje in smrt dotakneta, izguba pa postane prostor za nekaj novega.« Film prikazuje prizadevanje deklice Ide, da pri življenju ohrani svoje ljubljene, pri čemer jo vodi najmočnejša sila – iskreno upanje, kot ga premore le otrok. »Film govori o minljivosti in ljubezni kot univerzalnih silah, ki nas povezujejo,« sporočilo filma podčrta režiserka.

Raziskovanje duše

»Film pod mojstrsko režijo Ester Ivakič predstavlja globoko iskreno in poetično raziskovanje duše mlade deklice. Nežno zajame čisto in nefiltrirano razmerje med otroki in božanskim ter gledalcem ponuja ganljivo in iskreno kinematografsko izkušnjo. Delo Ivakičeve odmeva z avtentičnostjo in lirično lepoto, kar ga naredi za prepričljiv začetek nedolžnosti in duhovnosti, ki globoko gani in navdihuje,« je posebno omembo utemeljila ekumenska žirija. Na festivalu v Cottbusu so film ob svetovni premieri poleg režiserke pospremile še glavna igralka Lana Marić, igralka Lara Maria Vouk ter producentka Jerca Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Gledalcem ponuja ganljivo in iskreno kinematografsko izkušnjo, pravi žirija. FOTO: Temporama

15. novembra si ga je mogoče ogledati na festivalu LIFFe.

Ekumenska žirija (Ecumenical Jury) deluje na številnih pomembnih filmskih festivalih po svetu – med drugim v Cannesu, Berlinu, Locarnu in Karlovih Varih. Sestavljajo jo člani različnih krščanskih veroizpovedi, ki ocenjujejo filme z vidika človečnosti, etike, solidarnosti, duhovne globine in spoštovanja človekovega dostojanstva. Namen žirije je izpostaviti filme, ki spodbujajo razumevanje med ljudmi, govorijo o sočutju, upanju ali moralnih dilemah ter pokažejo, kako umetnost lahko povezuje različne kulture in vrednote.

Film bo slovenskemu občinstvu premierno prikazan v soboto, 15. novembra, na 36. festivalu LIFFe.