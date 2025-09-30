Prvo filmsko sodelovanje Slovenije in Islandije (FOTO)

Te dni se v islandskem Reykjaviku na 22. mednarodnem filmskem festivalu RIFF, ki bo potekal še do konca tega tedna, predstavlja novi celovečerni igrani film Skriti ljudje režiserja in scenarista Mihe Hočevarja. Film, ki se je tam prvič predstavil občinstvu, je prvi slovenski film, ki je nastal v sodelovanju z Islandijo, sporoča Slovenski filmski center (SFC). Pri scenariju je z režiserjem Hočevarjem sodeloval priznani srbski scenarist Srđan Koljević.

Zgodba govori o 35-letnem Gutiju in 50-letnem Sigu, ki se na rečnem bregu blizu Ljubljane prebudita pretepena, zmačkana in vklenjena v lisice. »Sig, ki je očitno turist, trpi za izgubo spomina in je prepričan, da je obtičal na Slovaškem. Skupaj z Gutijem se poda na pot iskanja svoje identitete in potnega lista, medtem ko hkrati pomagata Gutiju pri njegovem sanjskem projektu – gradnji rečnega splava, s katerim bi si znova postavil življenje na noge po boleči ločitvi, propadlih bančnih posojilih, neusmiljeni birokraciji in navzkrižjih s slabimi sosedi,« vsebino filma razkrije SFC.

V glavnih vlogah nastopata slovenski filmski in gledališki igralec Blaž Šef, ki je tudi pevec, znan po glasbenem dogodku Zappa Day in Ljubljana 2024, in priznani islandski igralski zvezdnik Ólafur Darri Ólafsson, znan po vlogah v številnih islandskih, ameriških in mednarodnih filmih ter TV-serijah, kot so Severance, Trapped, The Minister, The Deep, 101 Reykjavik, Skrivno življenje Walterja Mittyja, Eurovision Song Contest ... Ob njima nastopajo še Luka Marčetić, Barbara Ribnikar, Ana Urbanc, Igor Samobor, Gregor Gruden, Maja Boh, Oskar Perpar in prvič v sinovem filmu tudi Janez Hočevar.

»Skriti ljudje je pravljična dramedija o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem – tudi če moramo za to prepotovati 4000 kilometrov,« je o svojem novem filmu povedal Miha Hočevar. Pri filmu so sodelovali še direktor fotografije Simon Tanšek, scenografinja Neža Zinajić, kostumografinja Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, montažerka Jelena Maksimović, kolorist Emil Svetlik, oblikovalci zvoka Julij Zornik, Ognjen Popić in Igor Iskra ter direktor filma Matija Kozamernik.

Film je nastal v produkciji Vertigo Ljubljana, Backroom Production in RTV Slovenija ter v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film in Ursus Parvus ter finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Filmskega centra Srbije, Ministrstva za kulturo Republike Srbije, programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA in sklada RE-ACT.

Miha Hočevar, rojen 1963., je režiser in scenarist, ki je posnel pet celovečernih filmov. Njegovi komediji Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje 2 sta na lestvici vseh časov po gledanosti v slovenskih kinematografih na 2. in 5. mestu. Kot soscenarist je sodeloval tudi pri uspešnih televizijskih kriminalnih serijah po romanih Tadeja Goloba – Jezero (2019), Leninov park (2022) in Dolina rož (2022) –, ki so bile med najbolj gledanimi televizijskimi oddajami posameznih sezon. Film Skriti ljudje bo slovensko premiero doživel oktobra na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, v redno distribucijo pa prihaja v prihodnjem letu, pojasnjuje SFC.