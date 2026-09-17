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KONCERT

Psihomodo Pop prihaja v Slovenijo: legendarni rokerji bodo praznovali 40 let kariere in 30 let albuma Unpljugd

Mažijev grič ob Gradiškem jezeru bo 25. septembra prizorišče posebnega glasbenega večera. Na oder prihaja zagrebška rock institucija Psihomodo Pop.
Davor Gobac in druščina ostajajo ena najbolj prepoznavnih rock skupin na območju nekdanje Jugoslavije. FOTO: Press
Davor Gobac in druščina ostajajo ena najbolj prepoznavnih rock skupin na območju nekdanje Jugoslavije. FOTO: Press
N. Č.
 17. 9. 2026 | 07:05
 17. 9. 2026 | 07:55
3:48
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Mažijev grič ob Gradiškem jezeru bo 25. septembra prizorišče posebnega glasbenega večera. Na oder prihaja zagrebška rock institucija Psihomodo Pop, ki bo s slovenskimi oboževalci praznovala več kot štiri desetletja kariere in 30. obletnico kultnega albuma Unpljugd.

Legendarna hrvaška zasedba Psihomodo Pop se podaja na veliko slavnostno turnejo »40+«, s katero obeležuje svojo dolgo in bogato glasbeno pot. Poseben koncert bo tudi v Sloveniji, kjer bodo 25. septembra nastopili na Mažijevem griču ob Gradiškem jezeru.

Koncert bo imel še posebno težo, saj skupina praznuje 30 let od izida albuma Unpljugd, ene najbolj prepoznavnih in priljubljenih izdaj v njihovi diskografiji. Občinstvo čaka večer, posvečen uspešnicam, ki so zaznamovale generacije ljubiteljev rocka.

Na odru bodo zazvenele njihove velike uspešnice, med drugim Ja volim samo sebe, Natrag u garažu, Osjećam se haj, Frida, Ramona in številne druge. 

FOTO: Press
FOTO: Press

Od zagrebških ulic do rock legende

Psihomodo Pop so nastali leta 1983 in hitro postali ena najbolj prepoznavnih rock zasedb na območju nekdanje Jugoslavije. Navdih so črpali iz glasbenih velikanov, kot so Rolling Stones, Iggy & The Stooges, Lou Reed, Velvet Underground, T. Rex, The Vibrators in Ramones.

Preboj je skupini prinesel prvi album Godina zmaja, ki je izšel leta 1988. Z njim so se utrdili kot ena vodilnih skupin takratne rock scene, skladba Ja volim samo sebe pa je bila po številnih časopisnih anketah izbrana za pesem leta.

Leta 1990 so se odpravili tudi na veliko turnejo po takratni Sovjetski zvezi, kjer so izvedli kar 60 koncertov. Istega leta so nastopili skupaj z legendarnimi Ramones na koncertih v Ljubljani in Zagrebu.

V več kot štirih desetletjih ustvarjanja imajo za seboj 12 studijskih albumov. Za deseti album Ćiribu Ćiriba so prejeli nagrado Porin za album leta.

Gobac in druščina še vedno držijo oder v svojih rokah

Skupina danes predstavlja tudi svoj najnovejši, dvanajsti studijski album Vjerujem u čuda. Za vseh devet skladb je poskrbel frontman Davor Gobac, pri dveh singlih, Mobitel in To nije OK!, pa je sodeloval tudi Smiljko Kajtez – Smile.

Album ohranja prepoznaven zvok Psihomodo Popa, ob tem pa vključuje tudi sodelovanja z drugimi glasbeniki. Na njem sodelujejo Dean Melki na violini, Darko Sedak-Benčić na trombonu in Vojkan Jocić na saksofonu. Producent albuma je njihov dolgoletni sodelavec Srđan Sekulović – Skansi.

Jedro skupine še vedno sestavljajo Davor Gobac (vokal, kitare), Smiljan Paradiš Šparka (bas kitara), Vlatko Ćavar – Brada (kitara), Jurij Novoselić – Kuzma (klaviature, saksofon) in Tin Ostreš (bobni).

Psihomodo Pop so znani po energičnih nastopih, kjer rock'n'roll ni zgolj glasba, ampak način izražanja. Z Gobcem na čelu skupina že desetletja ustvarja prepoznavno odrsko energijo, zaradi katere ima zvesto občinstvo po vsej regiji.

Koncert na Mažijevem griču bo tako priložnost za vse ljubitelje rokenrola, da v živo slišijo brezčasne uspešnice skupine, ki že več kot 40 let ostaja ena največjih imen regionalne rock scene.

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