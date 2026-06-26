Publika dihala s Fehtarji: razprodane Križanke, novi album in napoved turneje

Fehtarji so v povsem razprodanih ljubljanskih Križankah prvič v živo predstavili novi album Strici so mi povedali ter pripravili skoraj triurni glasbeni spektakel, ki je združil njihove največje uspešnice, številne glasbene goste in občinstvo, ki je z njimi prepevalo od prve do zadnje pesmi. Da bo večer nekaj posebnega, je bilo jasno že pred začetkom. Preddverje Plečnikovih Križank se je za nekaj ur spremenilo v pravo gorenjsko vas. Obiskovalce so pričakali domači krofi, folklorni plesalci in številni obiskovalci v dirndlih in irharcah, kar je ustvarilo pristno domače vzdušje.

Koncert so odprli s skladbo Mali barabin, prvo pesmijo z novega albuma. Čeprav so skladbe z albuma v živo predstavili prvič, so številni obiskovalci besedila že dobro poznali. Refreni so odmevali po celotnem prizorišču in potrdili, da so nove pesmi med poslušalci hitro našle svoje mesto. V skrbno zasnovanem programu, podprtem z bogato videoprodukcijo, svetlobnimi učinki, plesalkami in razširjeno glasbeno zasedbo, so prvič v živo predstavili vseh dvanajst skladb z novega albuma. Ob tem niso manjkale niti uspešnice, ki so jih v zadnjih letih uvrstile med najbolj priljubljene slovenske zasedbe, med njimi Moja Slovenija, Schatzi, Gorenjska ljubljena in Podeželski rock'n'roll.

»Občutka, da publika z nami poje in diha od prve skladbe do zadnjega trenutka na odru, še nismo doživeli tako intenzivno.«

Napovedali turnejo

Posebno mesto v programu so imele pesmi, posvečene Sloveniji in slovenskemu jeziku. Med najbolj ganljivimi trenutki večera je bila izvedba skladbe Slovenskega naroda sin. Križanke so takrat zažarele v soju lučk mobilnih telefonov, občinstvo pa je skoraj v en glas prepevalo refren. »Kar nekaj koncertov smo že odigrali, a občutka, da publika z nami poje in diha od prve skladbe do zadnjega trenutka na odru, še nismo doživeli tako intenzivno,« so po koncertu povedali člani skupine.

Pripravili so pravi spektakel.

Na odru so se jim pridružili številni glasbeni prijatelji. Med prvimi je nastopila Ana Ferme, ki je skupaj s Fehtarji zapela duet Daleč. Občinstvo so navdušili še Rok Lunaček, Bojan Cvjetićanin, Sara Lamprečnik, Lucija Marčič, Saša Lešnjek, Miran Rudan in Luka Sešek, ki je z interpretacijo skladbe Tennessee Whiskey poskrbel za enega od vrhuncev večera. Ob koncu koncerta so se ganjeno zahvalili vsem, ki jih spremljajo od prvih nastopov, hkrati pa razkrili še veliko novico – čaka jih turneja po Sloveniji. Le nekaj dni po velikem uspehu v Križankah so Fehtarji gostovali v priljubljenem podkastu Tisti dnevi v mesecu, kjer so pokazali še svojo bolj sproščeno plat. Ob vprašanjih voditeljic Vesne Ban, Kaje Kovačič in Lare Tošić so razkrivali zabavne podrobnosti iz zakulisja skupine, največ smeha pa poželi z odgovorom, da bi se, če bi bilo treba, »zalizali kot biki«.