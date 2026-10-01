Puni Hamer udarili z »Obratom«: Ko spoznaš, da moraš najprej spremeniti sebe (VIDEO)

Pomurska rock zasedba Puni Hamer predstavlja novi singel »Obrat«, s katerim nadaljuje avtorsko zgodbo, začrtano že s skladbama »Živa smrt« in »Brat od boga«. Tokrat v ospredje postavlja trenutek, ko človek spozna, da se iz začaranega kroga ne bo izvlekel, če sam ne naredi prvega koraka.

»Obrat« govori o posamezniku, ki se znajde v negativni spirali sodobnega življenja. Občutki nemoči, notranji konflikti, pritiski okolice in ponavljanje starih vzorcev ga vedno znova pripeljejo na isto izhodišče. Toda skladba ne ostaja pri občutku brezizhodnosti. V središču je trenutek preloma, ko postane jasno, da se stvari ne bodo spremenile same od sebe.

Obrat iz naslova zato ni le sprememba smeri, ampak predvsem odločitev posameznika, da prekine ustaljene vzorce, opusti izgovore in prevzame odgovornost za svojo pot. Pesem govori o padcu in spoznanju, obenem pa tudi o možnosti novega začetka. Svet okoli človeka je lahko še vedno enak, spremeni pa se njegov pogled nanj in odnos do samega sebe.

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Takšna neposrednost postaja vse bolj prepoznaven del ustvarjanja skupine Puni Hamer. Njihove skladbe rastejo iz vsakdanjih izkušenj, razmišljanj in dilem posameznika, vse skupaj pa glasbeniki povezujejo z energičnim rockovskim zvokom, udarnimi kitarami, močnim ritmom in spevnimi refreni. Pomemben del njihovega izraza ostaja tudi koncertna energija.

Skupina prihaja iz Ljutomera, njena zgodba pa se je začela precej sproščeno. Člani so se ob petkih družili ob glasbi in igrali predvsem tisto, kar jim je bilo blizu. Ker imajo za seboj že precej glasbenih izkušenj, so druženja sčasoma prerasla običajne vaje in dobila resnejšo avtorsko smer.

Člani zasedbe so v preteklosti ustvarjali tudi v skupinah Posodi Mi Jurja, Odpisani in Banditi. Prav dolgoletne odrske izkušnje danes pomembno oblikujejo značaj skupine Puni Hamer, ki svojo energijo še posebej izrazito pokaže v živo.

Po skladbah »Živa smrt« in »Brat od boga« je »Obrat« tako naslednji korak njihove avtorske poti in napoved nadaljnjega ustvarjanja.

Puni Hamer sestavljajo Peter Beznec na basu in vokalu, Igor Kaurin na solo kitari, Borut Horvat na bobnih in vokalu ter Blaž Pavšič na kitari.