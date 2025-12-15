Puni Hamer z novim singlom

Puni Hamer je pomurska skupina iz Ljutomera, nastala iz petkovih glasbenih druženj skupine prijateljev, ki so se srečevali zgolj z enim namenom – igrati glasbo, ki jim je blizu. Zaradi bogate glasbene kilometrine članov so se hitro preselili na odre in ugotovili, da imajo svetu še veliko povedati. Tako je nastal njihov zvok, zgrajen na udarnih kitarah, izraziti ritmični energiji ter spevnih refrenih, v katerih se zrcalijo doživetja, razmišljanja in sanje malega človeka v velikem svetu. Člani Peter Beznec, Igor Kaurin, Borut Horvat in Blaž Pavšič so v preteklosti pomembno zaznamovali slovensko glasbeno sceno v zasedbah Posodi mi jurja, Odpisani in Banditi, kar se odraža tudi v zrelosti njihovega ustvarjanja in odrskega nastopa. Skupina je doslej izdala dva singla, Živa smrt in Obrat, njuna zvočna širina pa napoveduje ambiciozno nadaljevanje ustvarjalne poti.

Najnovejša pesem Brat od boga predstavlja pomemben korak naprej v njihovem zvoku ter potrjuje, da so Puni Hamer trenutno eno bolj izstopajočih imen pomurske rock scene. Vokalna interpretacija je s svojo melodijo in harmonijami punkovsko himnična, spremljajo pa jo zvok klasičnega, kitarskega rock banda, kjer takoj postane očitno, da imajo člani skupine za seboj že konkretno kilometrino in jim je popolnoma jasno, kako se tem stvarem streže. Besedilo je obarvano rahlo humoristično in vsebuje tudi subtilne elemente samoironije, zaradi česar smo prepričani, da se bo v njem našel marsikdo.