Pustil vaterpolo in začel znova: Bečo dokazuje, da za sanje ni nikoli prepozno

Slovenski glasbenik Bečo predstavlja novo skladbo Vila, s katero napoveduje svoj prihajajoči album. Pesem spremlja tudi videospot, hkrati pa odpira novo poglavje njegove glasbene zgodbe, ki temelji na osebnih izkušnjah, iskrenosti in čustvih. Pred leti je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje. Po uspešni karieri vaterpolista in trenerja je pri 35 letih šport zamenjal za glasbo ter sledil dolgoletnim sanjam. Danes se z glasbo ukvarja poklicno in ustvarja avtorske skladbe, v katerih prepleta pop, rock in baladne elemente.

»Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje. Včasih moraš prehoditi dolgo pot, da sploh ugotoviš, kdo v resnici si. Glasba me je našla v trenutku, ko sem bil pripravljen poslušati svoje srce,« pravi glasbenik. Nova skladba Vila govori o skrivnostni povezanosti dveh duš, ki se skozi čas vedno znova najdeta. Jeseni bo Bečo predstavil še duet z Neisho, ki ga bosta premierno v živo izvedla 5. septembra na finalu World Top Model Slovenia na Visti v Velenju v okviru festivala Štimung fest. Tam bodo nastopili tudi Tinkara Kovač, Romachild, Miki Vlahovič, Magnifico, Orleki in Pero Lovšin.