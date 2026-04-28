Radensko poletje tudi letos z vrhunsko zasedbo, vstopnine ne bo

Tudi tisti občani turistično-zdraviliške in kmetijske občine Radenci, ki jim domači župan Roman Leljak ni pri srcu, morajo priznati, da je slednji v zadnjih letih poskrbel, da so v deželi treh src nastopili številni vrhunski, slovenski in tuji glasbeniki ter glasbene skupine. Tako bo tudi letos, še posebno v juniju in juliju, ko bo na sporedu Radensko poletje 2026. Radenčanom, turistom tamkajšnjega zdravilišča in drugim obiskovalcem se namreč obeta še eno izjemno pestro glasbeno obarvano poletje. Občina Radenci z županom Leljakom na čelu je namreč znova poskrbela, da bo junija in julija šest koncertov, maja in novembra pa po eden, nastopilo pa bo kar devet znanih imen slovenske in hrvaške glasbe, tako bo gotovo vsakdo našel kaj zase.

Vstopnine ne bo

Vsi koncerti z vrhunskimi izvajalci bodo za publiko brezplačni, saj imajo v Radencih veliko turistov, ki plačujejo turistično takso, ki naj bi se pozneje vračala v turizem. Zato organizatorjem ni težko priskrbeti odličnih pevcev in glasbenih skupin za vsak okus.

Letos bo v Radencih nastopil legendarni Dražen Zečić. Foto: Osebni arhiv

Kot je sporočil župan Leljak, bo tudi letošnje poletje v Radencih glasno in veselo. »Pripravljamo niz koncertov, ki bodo park in prizorišče napolnili z energijo, petjem in dobro voljo. Vstopnine ni! Nastopili bodo: 20. 6. Flirrt – občinski praznik bomo praznovali v ritmu domače energije in preverjenih uspešnic; 26. 6. Polkaholiki – zabava brez zavor, če ne boste plesali, boste vsaj migali z glavo; 4. 7. Dražen Zečić – večer za romantike, nostalgike in vse, ki znajo peti na glas. Neposredno po Zečićevem koncertu sledi še koncert skupine Hrvatske ruže, za štiri ure uživanja. 11. 7. Ines Erbus – mlajša energija, sodoben zvok in poletni utrip; 18. 7. Kvartopirci – slovenska vokalna moč in skladbe, ki jih vsi poznamo; 26. 7. Intrade, dalmatinska klapa iz Zadra; 7. 11. Martinovanje z Dejanom Vunjakom: ko se mošt spremeni v vino, Radenci poskrbijo še za pravo glasbeno spremljavo.« Leljak še dodaja: »Vabljeni, da poletje preživite doma – v Radencih. Program je namenjen vsem generacijam. Dobra volja je obvezna.«

Publiko bo zabaval vedno poskočni Dejan Vunjak. Foto: Osebni arhiv

Ob vsem tem nikakor ne gre prezreti niti nastopa domače zvezdnice z levega brega reke Mure Nike Zorjan, ki bo imela koncert pred Zdraviliščem Radenci v okviru 44. mednarodnega maratona treh src. Zraven so jo v soboto, 16. maja, povabili organizatorji te velike športno-družabne prireditve. V Radencih in okolici bo še veliko drugih glasbenih prireditev in veselic, ki jih pripravljajo razna društva in organizacije, kar pomeni, da kar se tiče zabave, ničesar ne bo manjkalo.