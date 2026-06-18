Raffaello: nova poletna uspešnica Ansambla Saša Avsenika

Ansambel Saša Avsenika predstavlja novo skladbo Raffaello, energično polko, s katero vstopa v poletno koncertno sezono. Člani ene najuspešnejših slovenskih narodnozabavnih zasedb so videospot zanjo nedavno posneli v Trstu in Gradežu, že prvi odzivi poslušalcev pa nakazujejo, da bi lahko skladba hitro našla pot na plesišča, veselice in festivale.

Čeprav naslov marsikoga spomni na priljubljeno sladico, Raffaello v pesmi ni povezan s sladkimi kroglicami, temveč s simpatičnim temnolasim zapeljivcem iz Trsta. Glavni vlogi sta odigrala pevka Lucija Selak in trobentač Tommy Budin. Lucija v eni od tržaških kavarn uživa ob kapučinu in rogljičku, Tommy, ki prihaja iz zaledja Trsta, pa nastopa v vlogi šarmantnega osvajalca ženskih src. Prav Budin se skupaj z Matjažem Vlašičem in Maticem Plevelom podpisuje pod melodijo in aranžma skladbe, medtem ko je besedilo prispeval Dare Kaurič, eden najuspešnejših slovenskih avtorjev zabavne glasbe. Nastala je polka z izrazito poletno energijo in refrenom, ki si ga je mogoče hitro zapomniti. Poslušalci so jo sprejeli z navdušenjem, številni pa menijo, da ima skladba vse možnosti, da postane ena izmed uspešnic letošnjega poletja.

»Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje.«

Čaka jih pestro poletje

Ansambel Saša Avsenika je v zadnjih letih ustvaril vrsto skladb, ki so postale stalnica narodnozabavnih prireditev. Med njimi je tudi polka Ena bolha za pomoč, ki jo danes poznajo praktično vsi ljubitelji tovrstne glasbe. Prav zato številni oboževalci novo skladbo že primerjajo z največjimi uspešnicami ansambla. Ob izidu Raffaella člane zasedbe čaka tudi zelo pestro koncertno obdobje. Poletno sezono bodo začeli na festivalu Woodstock der Blasmusik, enem največjih festivalov v Evropi, kjer bodo nastopili že četrtič. Festival vsako leto privabi več kot 35.000 obiskovalcev in velja za enega najpomembnejših dogodkov te vrste v Evropi.

Ansambel Saša Avsenika stavi na poletno energijo in refren, ki hitro zleze pod kožo.

Ob koncu poletja bodo nastopili še na tradicionalnem Festivalu Avsenik v Begunjah na Gorenjskem, ki v domači kraj legendarne glasbene družine vsako leto privabi številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Konec leta pa jih čaka še eden največjih koncertnih izzivov. V ljubljanskih Stožicah bodo ponovno nastopili pred polno dvorano, saj so bile vstopnice razprodane že v 24 urah. Podoben uspeh so dosegli lani, kar potrjuje, da njihova priljubljenost ne pojenja. Ob predstavitvi nove skladbe so člani ansambla poudarili, da so želeli ustvariti pesem s poletnim značajem in pozitivno energijo. »Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje, in upamo, da bo tudi Raffaello ena tistih skladb, ob kateri se bodo ljudje zabavali, peli, in ustvarjali lepe spomine,« so dejali.