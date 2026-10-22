Raiven je želela biti vilinka (VIDEO)

Številka 2009 je za nekatere le letnica, za Raiven pa spomin na življenjsko obdobje, ki jo je močno zaznamovalo. Glasbenica se je namreč v novi skladbi z naslovom 2009 vrnila v otroštvo, čas prvih zaljubljenosti, velikih čustev in domišljijskih svetov. »Nekateri spomini se ne ohranijo kot jasne podobe, temveč kot sled nekdanjega občutja. Kot nenadna vrnitev v čas, ko je bila prva zaljubljenost skoraj usodna, žalost brezmejna, namišljeni svet pa nič manj resničen od tistega, ki nas je obdajal,« pravi.

Leto 2009 si za naslov ni izbrala naključno. »Ne toliko po letu 2009 kot takem, ampak po tem, kako intenzivno sem takrat doživljala svet,« pojasnjuje. Skladba tako ni glasbena rekonstrukcija preteklosti, temveč razmislek o tem, kaj od otroških izkušenj ostane v odraslem človeku. »Nočem delati retro glasbe ali reproducirati zvoka leta 2009. Bolj me zanima spomin na to obdobje, gledan skozi mene danes. Manj gre za željo, da bi se vrnila v preteklost, in bolj za to, da iz preteklosti vzamem stvari, ki so me oblikovale, ter jih vključim v to, kar ustvarjam danes,« poudarja.

Nekateri spomini se ne ohranijo kot jasne podobe, temveč kot sled nekdanjega občutja.

Raiven je odraščala ob glasbi poznih 2000-ih, hkrati pa so jo privlačili zgodovina, mitologija in fantazijski svetovi. Danes želi vse te vplive združiti v svojem ustvarjanju. Posebej blizu ji je verz o dekletu, ki je raslo z volkovi in se mu je svet nekoč zdel prevelik. »V njem je hkrati otrok, ki ga svet preplavlja in se mu zdi prevelik, pa tudi odrasla verzija tega istega dekleta, ki se ne boji več pogledati naravnost vanj,« razloži. Glasbo in besedilo je ustvarila skupaj z Martinom Vogrinom, ki je postal v zadnjem letu in pol nepogrešljiv član njene ustvarjalne ekipe. Ker sta oba rojena leta 1996 in sta odraščala ob podobni glasbi, ju povezuje tudi zanimanje za zvočno estetiko zgodnjih 2000-ih.

Osebno zgodbo dopolnjuje videospot, katerega idejo je razvila Raiven. Posneli so ga ob dvorcu Haasberg na Planini, kjer je odraščala, in na sprehajalni poti, po kateri je hodila že kot otrok. V njem se prepletajo noč, gozd, voda in pravljična bitja. Posebno mesto imajo tudi trije ibizanski podengi, katerih elegantna podoba se ujema z njenim fantazijskim svetom. »Želela sem si vilinskih ušes, ker sem kot otrok ves čas sanjala, da sem vilinka,« razkriva. Pravljično podobo sta pomagala ustvariti direktor fotografije Matic Kutin in montažer Luka Bitenc, ki je poskrbel, da videospot deluje kot preplet spominov in sanj.