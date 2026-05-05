Razprodana Lanterna v ritmu pomladi (FOTO)

V Lanterni pri Poreču se je med prvomajskimi prazniki znova zbrala množica mladih, ki je napolnila prizorišča 22. Collegium Spring Break Festivala, ki je bil tudi letos razprodan. Petdnevni program je ponudil preverjeno kombinacijo glasbe, druženja in obmorskega utripa.

FOTO: Saso Domijan

Na odrih so se zvrstili Big Foot Mama, Tabu, Modrijani, Zvita feltna, Stil, Rotor Motor, Kingston, Relja, Nucci in Rudan – Resnik Show, medtem ko so svoj del dodali še stand up nastopi Vida Valiča, Tina Vodopivca in Saša Stareta. Med bolj odmevnimi trenutki so bili koncert Tabu pod krošnjami, skupni nastop Modrijanov in Stila, razigrani Fehtarji na Lighthouse Beachu ter večerni nastop RotorMotorja na plaži.

Čez dan so obiskovalci uživali v športnih aktivnostih, jogi in druženju ob morju, zvečer pa se je dogajanje preselilo na plesišča, ki so bila polna vse do jutranjih ur. Zaključki v klubu Zodiak so znova potrdili, da festival poleg koncertnega programa stavi tudi na nočno energijo, so sporočili organizatorji dogodka.

