Razprodani v rekordnem času, Blaž Švab: »Razjokal sem se. Od sreče«

»Razjokal sem se. Od sreče,« je po zgolj eni uri prodaje za dve Noči Modrijanov, ki bosta 24. in 25. septembra v ljubljanski Areni Stožice, dejal pevec in frontman Modrijanov Blaž Švab. Modrijanom so oboževalci, tudi iz tujine, s tem izkazali veliko priznanje. »Za vse nas je to tudi velika odgovornost. Oboževalci so nam naložili ogromno dela za naslednje mesece. Zdaj že vadimo, delamo na programu in obljubljamo, da bo Noč Modrijanov 2026 nekaj, česar Slovenija še ni videla. Tako organizacijsko kot produkcijsko,« je po razprodaji vstopnic še napovedal Blaž Švab, ob katerem so na odru še Peter Oset, Rok Švab, Franjo Oset in Sergije Lugovski.

Lani so Modrijani praznovali četrt stoletja obstoja na glasbeni sceni in to proslavili s praznično turnejo, ki so jo pred letom dni začeli v Žireh in sklenili marca na Jesenicah. Poleti so večino časa preživeli na veselicah po Sloveniji, hkrati so ves čas ustvarjali nove melodije in konec leta izdali album Glasba za ljubljene. Ta je sicer drugačen od prejšnjih, saj je manj tipičnih narodnozabavnih skladb, vse pa so ustvarili Modrijani sami. 24. in 25. septembra bodo v Stožicah priredili spektakel, ki ga takšna dvorana omogoča. »Velika prednost te dvorane je, da bomo lahko sceno in tehnično opremo vanjo zvozili s tovornjaki,« še poudarjajo Modrijani, ki so že lani razkrili, da jih navdihujejo čebele, majhne, ustvarjalne in pridne.