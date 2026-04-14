Recesija band: iz tria je nastal kvintet

Zgodba Recesija banda se je začela z Jernejem Brunčičem, ki je že kot otrok želel postati glasbenik, kakršen je bil njegov oče Franc Brunčič. »Oče in mama sta me nekega dne vprašala, kaj bi si želel igrati, če me vpišeta v glasbeno šolo, in sem takoj rekel, da klavirsko harmoniko,« nam pove Jernej, ki je z očetovim ansamblom nato prvič zaigral na poroki že kot enajstletni fantič, ki je takrat obiskoval Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru. »Moj oče Franc je bil moj veliki vzornik in prav od njega sem dobil prve izkušnje, tako na odru kot pod njim. Pa tudi občutek za publiko, ljubezen do glasbe in širok pogled nanjo, vse od ponarodelih ljudskih do Avsenikovih skladb. Po prenehanju igranja z očetom smo prijatelji iz Prlekije ustanovili Zetor band, v katerem smo v ritmu polk in valčkov preigravali tudi svetovne hite vseh žanrov. Podobno so v tistem času začeli v sosednji Avstriji igrati Global Kryner, ki so se ravno letos vrnili na glasbeno sceno. A oni so profesionalci, za nas sta bila pomembna druženje in pridobivanje novih izkušenj v glasbi,« pravi Jernej Brunčič, ki je vmes kot harmonikar, klaviaturist in basist sodeloval še z veliko drugimi ansambli, kadar je kdo potreboval njegovo pomoč.

Še najbolj sem si želel igrati na porokah.

Leta 2008, z gospodarsko recesijo, se je ponudila priložnost za nastop s kvintetovsko glasbo. Jerneju na harmoniki so se takrat pridružili vrhunski klarinetist Mitja Skočaj, ki je igral v Ansamblu Saša Avsenika, zdaj pa je član Slovenskih muzikantov, trobentar Boštjan Lasič, ki zdaj igra pri Igorju in zlatih zvokih, baritonist Zlatko Majcen in kitarist Aleš Lubi, nekoč član Eurokvinteta. »Ker smo potrebovali ime, smo za enkratno priložnost izbrali hudomušno ime Recesija, a se je obdržalo tudi, ko smo v triu igrali jaz, Aleš in Darko Novak. Nastopov je bilo veliko, hkrati je rasla želja po večji zasedbi in posledično širšem repertoarju. Še najbolj pa sem si želel igrati na porokah, saj so tam poleg glasbe pomembni tudi povezovanje, poznavanje tradicije in ustvarjanje dobrega vzdušja, saj se običajno skupaj zbere veliko različnih ljudi,« pravi Jernej.

Širok repertorar

Ko sta se Jerneju in Alešu pridružila Jože Zadravec in Tjaša Lesjak, je iz Zetor banda pred šestimi leti nastala petčlanska zasedba Recesija band. »Porok je bilo iz leta v leto več, sledile so kadrovske menjave. Novaka je najprej zamenjal klaviaturist Jan Juršnik, pozneje pa David Novak, soustanovitelja Aleša na kitari Jure Jakič, bobnarja Jožeta Zadravca pa njegov učenec na bobnih Jaka Žunič,« našteva Jernej, ki je poleg vokalistke Tjaše Lesjak ostal edini iz prvotne zasedbe. Na vajah se večinoma dobivajo pri Jerneju doma, v Svetem Juriju ob Ščavnici, večinoma pa igrajo na porokah, maturantskih plesih, poslovnih dogodkih ter rojstnodnevnih zabavah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji pa tudi Nemčiji.

Ker smo potrebovali ime, smo za enkratno priložnost izbrali hudomušno ime Recesija, a se je obdržalo.

»Lani smo začeli sodelovati z odličnim kvartetom Duh in skupaj pripravili že več odličnih koncertov v Sloveniji in enega v Nemčiji, pod imenom Zgodba, ki se piše. Upam, da se bo ta zgodba pisala še naprej,« sklene Brunčič, vodja, bas kitarist in harmonikar ter pevec Recesija banda, ki je nastal iz veselja po druženju, danes pa slovi po širokem repertoarju, saj igrajo tako zabavno kot narodnozabavno glasbo, pop, rock in aktualne uspešnice, s katerimi poskrbijo, da je vsak dogodek eleganten, energičen in nepozaben.

Recesija band, band za vse priložnosti FOTO: Andi Vuk