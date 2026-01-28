Redfordova filmska dediščina se nadaljuje

V ameriški zvezni državi Utah se je minuli četrtek začel 42. filmski festival Sundance. Do 1. februarja bodo premierno prikazali 90 filmov, spomnili se bodo tudi svojega lani preminulega soustanovitelja Roberta Redforda. Predstavili bodo njegov prvi neodvisni film, ki je privedel do ustanovitve Inštituta Sundance in istoimenskega filmskega festivala. Vodilna tema letošnje zadnje edicije festivala v Utahu, preden se bo ta prihodnje leto preselil v Boulder v sosednjem Koloradu, bo po poročanju ameriških medijev vsekakor Redfordova dediščina.

Na sporedu je njegov prvi neodvisni film, športna drama Downhill Racer (Smukač) iz leta 1969, pa tudi restavrirani biseri festivala, kot so Naša mala mis iz leta 2006, ki sta ga režirala Jonathan Dayton in Valerie Faris, Skrivnostna koža iz leta 2004 Gregga Arakija in Humpday iz leta 2009, ki ga je režirala Lynn Shelton.

Na programu je med drugim triler s črnim humorjem The Gallerist, ki ga je režirala Cathy Yan, v njem pa igrata Natalie Portman in Jenna Ortega, pa tudi romantična drama Carousel, ki ga je režirala Rachel Lambert. V njem igralca Chris Pine in Jenny Slate zaigrata par, ki ponovno obudi svojo ljubezen. Med na festivalu prisotnimi zvezdniki bo tudi Charli XCX, ki je zaigrala v filmih The Moment, ki ga je režiral Aidan Zamiri, v katerem se pop zvezdnica spopada s pritiski slave in industrije, The Gallerist in I Want Your Sex režiserja Arakija.

Bil je legenda v ameriški filmski skupnosti. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Premierno bodo prikazali tudi dve slovenski manjšinski koprodukciji, dramo Sramota in denar in dokumentarec Planina. Zgodba filma Sramota in denar kosovskega režiserja Visarja Morine se osredotoča na Hatidžo in Šabana, par v štiridesetih, ki živi v eni od kosovskih vasi s tremi hčerkami. Dokumentarni film Planina je delo režiserjev in scenaristov Biljane Tutorov in Petra Glomazića. Na odročnih višavah Sinjajevine, največjemu pašniškemu območju na Balkanu v Črni gori, mati in hči ponosno branita svojo planino in nomadsko pastirsko tradicijo pred vzpostavitvijo vojaškega poligona zveze Nato.

Med premierami dokumentarnih filmov poznavalci posebej omenjajo Give Me the Ball! režiserk Liz Garbus in Elizabeth Wolff, ki predstavljata zgodbo ameriške teniške igralke Billie Jean King, pa tudi film Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie, ki opisuje okrevanje pisatelja Salmana Rushdieja po poskusu atentata leta 2022.

Hollywoodski igralec Redford, soustanovitelj Sundancea, je umrl 16. septembra lani. Preden je postal režiser, je igral v uspešnicah, kot sta Butch Cassidy in Sundance Kid. Bil je legenda v ameriški filmski skupnosti, mnoga vodilna filmska imena, med njimi Quentin Tarantino in Steven Soderbergh, pa so začela na festivalu neodvisnega filma, ki ga je ustanovil.

Butch Cassidy in Sundance Kid (s Paulom Newmanom) FOTO: Promocijsko Gradivo

Slovesnost s podelitvijo festivalskih nagrad bo 30. januarja.