Reggae legenda po 41 letih nazaj v Ljubljani! Burning Spear prijateljeval z Bob Marleyjem

V Ljubljano prihaja ena največjih živih ikon reggae glasbe – jamajški roots velikan Burning Spear. Dvakratni dobitnik grammyja in glasbenik z izjemnim vplivom na svetovno reggae sceno bo nastopil v intimnem klubskem vzdušju, kjer bo znova oživil duh roots tradicije in močnih družbenih sporočil.

Večer, razdeljen na dva dela – od DJ ogrevanja do legendarnega nastopa

Dogajanje se bo začelo v soboto, 27. junija, ob 19. uri z DJ setom RootsInSession na letni terasi kina Šiška, kjer bosta selektorja Pier in Fu odprla večer z značilnimi reggae vibracijami in širšim spektrumom bass kulture. Ob 20.30 bo sledil vrhunec večera – nastop Burning Spearja, napovedujejo organizatorji.

Winston Rodney, širše poznan kot Burning Spear, velja za enega ključnih ustvarjalcev roots reggaeja. Njegova pot se je začela v šestdesetih letih, ko ga je, po nekaterih zapisih, na pravo glasbeno pot usmeril Bob Marley in ga napotil v legendarni Studio One. Tam je posnel prve skladbe, ki so postavile temelje njegovemu značilnemu, globokemu in duhovno nabitemu zvoku.

Od rootsa do globalne glasbene sile

Skozi desetletja je Burning Spear razvijal prepoznaven slog, ki temelji na roots reggaeju, hkrati pa je v svojo glasbo vključeval tudi elemente jazza, funka in rocka. Ta razvoj mu je prinesel širše občinstvo in utrdil status enega najvplivnejših reggae ustvarjalcev vseh časov. Njegova diskografija obsega več kot 20 studijskih albumov, zadnjega je izdal leta 2023. V karieri je prejel 12 nominacij za grammyja in dva oskarja v reggae kategoriji, poleg tega pa tudi državno odlikovanje jamajške vlade za prispevek k kulturi.

Poleg glasbe je ostal aktiven tudi kot družbeni komentator in zagovornik protirasističnih gibanj, z angažmajem, ki se je dotikal tudi bojev proti apartheidu in podpore afriškim osvobodilnim gibanjem.

Glas, ki še vedno nosi sporočilo

Čeprav je danes v svojih zgodnjih osemdesetih letih, Burning Spear ostaja aktiven in vokalno prepoznaven kot nekoč. Njegova glasba še vedno nagovarja občinstva po vsem svetu – od velikih festivalskih odrov do manjših klubov, kakršen bo tudi ljubljanski.

RootsInSession praznuje 25 let

Večer bodo dodatno obogatili RootsInSession, pionirja reggae in soundsystem kulture na Balkanu, ki letos praznujeta 25 let delovanja. Pier in Fu sta skozi leta gradila prepoznaven slog, ki sega od reggaeja do jungle, drum’n’bass, grime in dubstep scene. Med njunimi referencami so nastopi z legendami, kot sta David Rodigan in LTJ Bukem, ter sodelovanja z izvajalci regionalne scene.

Pred glavnim nastopom bosta obiskovalce ogrela z DJ setom na letni terasi in poskrbela za uvod v večer, ki obeta močno glasbeno izkušnjo.

Burning Spear je v Ljubljani že nastopil, in sicer leta 1985 v Tivoliju, kjer se je takrat odvil njegov koncert. Med poznavalci glasbene scene se omenja, da bi lahko šlo takrat celo za enega prvih reggae koncertov pri nas.