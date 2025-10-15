  • Delo d.o.o.
SNEMANJE PREKINILA NESREČA

Reka luči v novi preobleki: legendarna pesem zažarela kot živahna polka

Ansambel Unikat letos praznuje 25 let glasbenega ustvarjanja, uspešnico Reka ljubezni so predelali po svoje.
Unikatovci in Dominik Kozarič, ki je nekoč prvi zapel Reko luči. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Unikatovci in Dominik Kozarič, ki je nekoč prvi zapel Reko luči. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Z novo priredbo ansambel ponovno dokazuje, da zna združiti tradicijo in sodobnost ter v vsako pesem vnesti del svoje energije in srca.

Z novo priredbo ansambel ponovno dokazuje, da zna združiti tradicijo in sodobnost ter v vsako pesem vnesti del svoje energije in srca.

Bojan jo je odnesel brez hujših poškodb.

Bojan jo je odnesel brez hujših poškodb.

Unikatovci in Dominik Kozarič, ki je nekoč prvi zapel Reko luči. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV
Z novo priredbo ansambel ponovno dokazuje, da zna združiti tradicijo in sodobnost ter v vsako pesem vnesti del svoje energije in srca.
Bojan jo je odnesel brez hujših poškodb.
S. N.
 15. 10. 2025 | 07:10
2:37
A+A-

Fantje in dekle so nedavno znova dokazali, da se znajo poigrati s tradicijo in sodobnostjo. Tokrat so legendarno pesem Reka luči, ki jo je v 90. letih prvi zapel Dominik Kozarič, preoblekli v živahno in unikatno polko. Aranžma sta oblikovala Martin Juhart in Matic Supovec, ki sta želela pesmi dodati več veselja. »Želela sva, da pesem zveni kot tisti občutek, ko z nasmehom gledaš na preteklost in hkrati pogumno stopaš naprej,« pravi Matic.

Z novo priredbo ansambel ponovno dokazuje, da zna združiti tradicijo in sodobnost ter v vsako pesem vnesti del svoje energije in srca.
Z novo priredbo ansambel ponovno dokazuje, da zna združiti tradicijo in sodobnost ter v vsako pesem vnesti del svoje energije in srca.

Snemanje videospota je potekalo v idiličnem obmorskem kraju, kjer so člani ansambla s kolesi pony obujali brezskrbne čase. A življenje je hotelo, da se snemanje spremeni v pravo dogodivščino. Bojan je med vožnjo izgubil ravnotežje in padel, zato so morali narediti kratko snemalno pavzo. »Bilo je kot v filmu. Sonce, morje, glasba in potem padec! Bojan je obležal na tleh. Čeprav je bil po kolenih ves krvav, mu to niti za kratek čas ni izbrisalo nasmeha z obraza. Tej prigodi smo se vsi od srca nasmejali in nadaljevali snemanje,« so v smehu povedali člani ansambla in dodali, da so tovrstni trenutki tisti, ki jih povezujejo in ustvarjajo nepozabne spomine.

Kljub praskam in modricam se je snemanje nadaljevalo v dobrem in živahnem razpoloženju. Junaki videospota se vozijo ob morju, sonce počasi zahaja, njihova glasba pa povezuje različne čase in generacije. Poseben čar ima zaključek, ko se jim na prizorišču pridruži Dominik Kozarič, ki je nekoč prvi zapel Reko luči. »Skupaj smo ustvarili ganljiv trenutek, ki simbolno poveže generacije in glasbene svetove,« pravijo glasbeniki.

Bojan jo je odnesel brez hujših poškodb.
Bojan jo je odnesel brez hujših poškodb.

Unikatovci pravijo, da jih pri ustvarjanju vedno vodi želja po pristnosti. »Vsaka pesem, ki jo izberemo, mora imeti dušo. Reka luči nas je vedno spominjala na toplino, povezanost in prijateljstvo, zato smo jo želeli oživiti po svoje,« pravijo. Kljub nepričakovani nesreči so člani dokazali, da jih nič ne ustavi. Niti padec s kolesa ne. Nova različica Reke luči je tako postala več kot le priredba. Je zgodba o vztrajnosti, prijateljstvu in ljubezni do glasbe, ki že četrt stoletja povezuje člane ansambla in njihovo občinstvo.

