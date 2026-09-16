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Rekorden večer za Vdovin zaliv: komična grozljivka osvojila 14 emmyjev

S pesmijo so se spomnili tudi na pokojno Dolly Parton.
Prireditev je prvič vodila Mariska Hargitay, na fotografiji z Andrewom Rannellsom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Prireditev je prvič vodila Mariska Hargitay, na fotografiji z Andrewom Rannellsom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Matthew Rhys je osvojil prvega emmyja za komično vlogo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Matthew Rhys je osvojil prvega emmyja za komično vlogo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Nagrade sta delili tudi Jaclyn Smith (desno) in Cheryl Ladd. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Nagrade sta delili tudi Jaclyn Smith (desno) in Cheryl Ladd. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Prireditev je prvič vodila Mariska Hargitay, na fotografiji z Andrewom Rannellsom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Matthew Rhys je osvojil prvega emmyja za komično vlogo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
Nagrade sta delili tudi Jaclyn Smith (desno) in Cheryl Ladd. FOTO: Frederic J. Brown/AFP
Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
STA
 16. 9. 2026 | 11:44
3:05
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Na podelitvi emmyjev je slavila nenavadna komična grozljivka Vdovin zaliv televizije Apple TV, saj je prejela kar 14 emmyjev, med njimi za najboljšo komedijo, za stransko igralko v komični seriji, stranskega igralca, glavnega igralca, scenarij in režijo. S tem je upravičila vlogo favorita po 19 nominacijah.

Zmagovalna serija, v kateri Matthew Rhys igra župana osamljenega otoka v ameriški regiji Nova Anglija, je podrla rekord za največje število emmyjev, ki jih je v eni sezoni osvojila komedija. Rhys je tokrat osvojil svojega prvega emmyja za komično vlogo, obenem pa je bil nagrajen tudi kot najboljši igralec v miniseriji za temačno vlogo v seriji Zver v meni (The Beast in Me). Kot producent je prejel tudi nagrado za najboljšo komično serijo.

Podelitev nagrad je prvič vodila Mariska Hargitay, zvezdnica serije Zakon in red: Posebna enota. Slovesnost je odprla s petjem in plesom, v vnaprej posnetih prispevkih pa je k sodelovanju povabila tudi nekaj zvezdniških prijateljev, med njimi košarkarskega zvezdnika Jalena Brunsona in pop zvezdnico Taylor Swift. Med podeljevalci nagrad so bili Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz, Kate Jackson, Cheryl Ladd in Jaclyn Smith.

Matthew Rhys je osvojil prvega emmyja za komično vlogo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
Matthew Rhys je osvojil prvega emmyja za komično vlogo. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Uspešen večer serije Vdovin zaliv, ki ga oblegajo duhovi, pa je bil po drugi strani izguba za Šale, doslej večkrat nagrajeno serijo o stand-up komičarki, ki skuša obuditi svojo kariero, pri tem pa ji pomaga milenijska pomočnica. Glavna igralka Jean Smart je sicer znova prejela emmyja za najboljšo igralko v komični seriji in se s skupaj osmim emmyjem za igralski dosežek izenačila z Julio Louis-Dreyfus in Cloris Leachman na vrhu lestvice ustvarjalcev z največ igralskimi emmyji. Humanitarno nagrado Bob Hope je prejel igralec Michael J. Fox za prispevek k raziskavam parkinsonove bolezni in ozaveščanju. Fox je leta 2000 prenehal igrati in se posvetil predvsem zagovorništvu ter zbiranju sredstev za raziskave.

Nagrade sta delili tudi Jaclyn Smith (desno) in Cheryl Ladd. FOTO: Frederic J. Brown/AFP
Nagrade sta delili tudi Jaclyn Smith (desno) in Cheryl Ladd. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Največ nominacij, kar 25, je prejela dramska serija Pittsburška bolnišnica. Njen zvezdnik Noah Wyle, ki je za glavno vlogo prejel že vrsto nagrad, je osvojil drugega zaporednega emmyja za igralski dosežek. Rhea Seehorn, zvezdnica serije Pluribus, je prejela emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji, letos ukinjena komična oddaja The Late Show with Stephen Colbert je osvojila emmyja v letošnji kategoriji najboljše razvedrilne serije, in sicer za zadnjo sezono na televiziji CBS. Glavno nagrado za najboljšo miniserijo je prejela serija HBO Max DTF St. Louis.

Nagrado za najboljšo igralko v miniseriji ali televizijskem filmu za vlogo v Nadvse bistrih bitjih (Remarkably Bright Creatures) je prejela Sally Field, ki se je v govoru spomnila Dolly Parton, s katero je igrala skupaj v filmu Jeklene magnolije. Country pevka Reba McEntire je nato zapela skladbo Appalachian Memories v njen spomin. 

Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP
Michael J. Fox je prejel humanitarno nagrado Bob Hope. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

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