Rekorder Anže napisal novo uspešnico

Anže Zavrl, član Gadov in uradno potrjeni Guinnessov rekorder, ki je 42-kilometrski maraton pretekel s harmoniko na ramenih, je ustvaril melodijo nove polke z naslovom Paše; skupaj z Igorjem Pirkovičem, s katerim Gadi že dolgo sodelujejo, je tudi avtor besedila.

Očitno je Zavrl po mejniku, ki ga je postavil kot prvi na svetu, še bolj ustvarjalen in upravičeno ponosen nase. Seveda sta nanj ponosna tudi druga dva člana skupine Gadi Primož Ilovar in David Novak, ki sta ga, tako kot vsi družinski člani in številni drugi glasbeni prijatelji, ves čas bodrila in podpirala ob progi.

Njihova nova skladba je hudomušna in ima malce provokativno besedilo. Gadom so se pri snemanju videospota, ki so ga posneli v country stilu na kmetiji Čož, pridružile igralke in plesalke iz plesnega kluba Remix Rebeka Ostroško, Nia Svenšek, Zala Majar in Kaja Kirbiš, ki so v videospot vnesle poseben čar.

Skladbo so posneli v glasbenem studiu vodje skupine Gadi Primoža Ilovarja, pod videospot pa se je podpisal Matic Padaršič iz produkcije PADIvideo.