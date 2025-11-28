Rekorder Rdečega križa: Vlado Marot po 42 letih predanosti odhaja v pokoj

Slovo prostovoljca Vlada Marota je združilo številne Laščane in Radečane. Danes častni član Zveze Možnar se podpisuje pod številne etno prireditve.
Dolgoletni sekretar je nazdravil tudi s člani ansambla Nagajivi tris.
Konec leta se bo upokojil dolgoletni sekretar Območnega združenja Rdečega križa (RK) Laško Vlado Marot, edini v Sloveniji, ki je bil svoji vlogi zvest kar 42 let. Učitelj po poklicu se je že med študijem zapisal prostovoljstvu in je bil član krajevne organizacije RK v domačem Šentrupertu nad Laškim.
Več kot služba
Ko se je želel zaposliti v osnovni šoli kot učitelj razrednega pouka, prostega delovnega mesta ravno takrat zanj ni bilo, ponudila pa se je priložnost, da se zaposli na RK. Ponudbo je sprejel, a delo na RK je bilo zanj več kot le služba, saj je vsak dan delal še dodatnih šest ur. A ...