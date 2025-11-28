Rekorder Rdečega križa: Vlado Marot po 42 letih predanosti odhaja v pokoj

DOLGOLETNI PROSTOVOLJEC

Slovo prostovoljca Vlada Marota je združilo številne Laščane in Radečane. Danes častni član Zveze Možnar se podpisuje pod številne etno prireditve.

Konec leta se bo upokojil dolgoletni sekretar Območnega združenja Rdečega križa (RK) Laško Vlado Marot, edini v Sloveniji, ki je bil svoji vlogi zvest kar 42 let. Učitelj po poklicu se je že med študijem zapisal prostovoljstvu in je bil član krajevne organizacije RK v domačem Šentrupertu nad Laškim. Več kot služba Ko se je želel zaposliti v osnovni šoli kot učitelj razrednega pouka, prostega delovnega mesta ravno takrat zanj ni bilo, ponudila pa se je priložnost, da se zaposli na RK. Ponudbo je sprejel, a delo na RK je bilo zanj več kot le služba, saj je vsak dan delal še dodatnih šest ur. A ...