Rekordno hitro prodali vstopnice za festival, presenečeni celo organizatorji

Tolmin je znova dokazal, da ostaja ena najbolj priljubljenih in stabilnih festivalskih destinacij v Evropi. Organizatorji festivala Punk Rock Holiday so predvčerajšnjim, 1. septembra, doživeli nepredviden odziv, saj so vstopnice za prihajajočo izdajo PRH 2.7 pošle v pičlih šestdesetih minutah, ne da bi javnost predhodno spoznala vsaj eno samo nastopajoče ime.

Andrej Sevšek pravi, da so s spoštovanjem pravil ter sistematičnim urejanjem hrupa, prometa in odpadkov dokazali, da so odgovoren partner lokalni skupnosti. FOTO: Dejan Javornik

Takšen bliskoviti uspeh po besedah soorganizatorjapomeni predvsem neverjeten izraz zaupanja. »Obiskovalci so kupili vstopnice za dogodek, katerega glasbenega programa sploh še ne poznajo. To za ekipo predstavlja velik kompliment, a hkrati tudi ogromno odgovornost. V Tolminu se namreč že leta potrjuje trend, da obiskovalci ne kupujejo več zgolj vstopnic za koncerte, temveč celotno izkušnjo, in preživljajo svoj letni dopust. Ustvarila se je zvesta skupnost, ki se na Sotočje vrača že desetletje ali več, pri čemer je festivalski teden postal večji od seznama nastopajočih skupin.« Kapaciteta festivala ostaja strogo omejena na 5000 obiskovalcev. Čeprav je ta meja danes formalno določena od Občine Tolmin, so se organizatorji za takšno velikost zavestno odločili že pred leti. Ko je bil festival leta 2017 ob nastopu skupine The Offspring razprodan v desetih urah, so bili pritiski javnosti in partnerjev po širitvi na 10.000 ali več obiskovalcev izjemno veliki. »Ker je bila ekipa vključena tudi v produkcijo festivala Metaldays, smo dobro poznali posledice podvojitve zmogljivosti, kot so večja gneča na plažah, prometni zastoji in prevelik pritisk na lokalno infrastrukturo. Zato smo se odločili za ohranitev manjše kapacitete ter s tem zaščitili avtentično festivalsko izkušnjo,« pojasnjuje Sevšek.

Obiskovalci so kupili vstopnice za dogodek, katerega glasbenega programa sploh še ne poznajo.

Enako ključna je bila odločitev o ukinitvi dnevnih vstopnic. Čeprav dnevni obiskovalci prinašajo najhitrejši prihodek, je usmeritev v izključno tedenske vstopnice spremenila festival v pravo počitniško destinacijo. Obiskovalci prihajajo za cel teden, se družijo, kopajo v Soči in raziskujejo okolico, pri čemer si mnoge družine v Tolminu organizirajo daljše poletne počitnice.

Daljše bivanje obiskovalcev se odraža tudi v manjšem vplivu na okolje. Ker prihod 5000 ljudi poteka postopoma, ne prihaja do nenadnih prometnih konic, večina dogajanja pa je umaknjena južno od obvoznice, kar razbremenjuje mestno jedro. Ekološka naravnanost festivala se kaže tudi v uporabi povratnih pralnih kozarcev in biorazgradljive embalaže za prehrano. Z razdeljevanjem žepnih pepelnikov se je količina cigaretnih ogorkov na tleh zmanjšala za več kot 90 odstotkov, kamp pa je povsem očiščen že eno uro po odhodu obiskovalcev. Poleg tega organizatorji pripravijo približno 150 šotorov za najem za goste, ki pripotujejo z letalom, s čimer preprečujejo kupovanje in zapuščanje opreme za enkratno uporabo.

Organizatorji si želijo na Sotočju ostati tudi po izteku dogovorov leta 2027.

Poleg ekološke note organizacija poudarja tudi varnost in odprtost. Na prizorišču ni zaščitnih ograj pred glavnim odrom, kar odpravlja pregrado med izvajalci in publiko, za dobro počutje in pomoč v stiski pa ves čas festivala, 24 ur dnevno, skrbi specializirana ekipa Rejv Utopija.

Poleg turističnega obiska festival prinaša neposredne finančne koristi lokalni skupnosti. S povišanjem festivalske takse za dva evra na obiskovalca Punk Rock Holiday v občinski proračun letno prispeva približno 40.000 evrov. Skupaj z ostalimi dogodki na prizorišču se iz tega naslova v proračun steče okoli 100.000 evrov letno. Dodatno organizatorji neporabljena sredstva z obiskovalčevih festivalskih kartic preusmerjajo neposredno lokalnim kulturnim in športnim društvom, kar letno pomeni od 10.000 do 15.000 evrov pomoči.

Organizatorji si želijo na Sotočju ostati tudi po izteku dogovorov leta 2027. Kot poudarja Sevšek, so z doslednim spoštovanjem pravil ter sistematičnim urejanjem hrupa, prometa in odpadkov dokazali, da so odgovoren partner lokalni skupnosti. Razprodaja festivala v eni sami uri pa daje jasen signal, da si obiskovalci z vsega sveta Punk Rock Holiday v Tolminu še naprej močno želijo.

Raj ob Soči FOTO: Roberto Pavic