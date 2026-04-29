NA VELIKEM PLATNU

Režijska palica pripadla zvezdniku, Bradley Cooper prevzema vajeti v predzgodbi kultne franšize Oceanovi

Prinesla naj bi svež pogled na družinsko ozadje spretnih prevarantov.
Filmu Oceanovih 12 ... FOTO: Promocijsko gradivo

Margot Robbie FOTO: Jack Taylor/Reuters

... je sledil film Oceanovih trinajst. FOTO: Promocijsko gradivo

Bradley Cooper je produciral in režiral tudi izredno uspešno predelavo glasbene drame Zvezda je rojena leta 2018. FOTO: Guliver/Cover Images

M. F.
 29. 4. 2026 | 22:31
Na velikem platnu se bosta združila Margot Robbie in Bradley Cooper, dogajanje v filmu pa nas bo popeljalo v leto 1962, kjer bomo spoznali starše legendarnega Dannyja Oceana. Ta dolgo pričakovana novica je med predstavitvijo studia Warner Bros na letošnjem CinemaConu, največjem in najpomembnejšem svetovnem dogodku za filmsko industrijo, predvsem za lastnike kinodvoran, studiev in distributerjev končno dobila uradno potrditev.

Vodilna moža studia Mike De Luca in Pam Abdy sta pred zbranim občinstvom predstavila projekt, ki še nima uradnega naslova, v kinematografe pa prihaja 25. junija 2027. Poleg tega, da bo igrala glavno žensko vlogo, bo Margot pod okriljem svoje produkcijske hiše LuckyChap tudi producentka, medtem ko bo to za Bradleyja Cooperja po filmu z izvirnim naslovom Is This Thing On? nov režijski projekt.

Med predstavitvijo se je zvezdnica občinstvu oglasila prek videopovezave in razkrila prve podrobnosti zgodbe, postavljene v zgodnja 60. leta. »Preden je Danny Ocean sploh stopil v Las Vegas, sta ga dva genija naučila vsega, kar zna: njegova oče in mama. Videli boste, kako v njunih najboljših letih izvedeta epsko krajo,« je napovedala.

Zgodba o iznajdljivih tatovih

Zanimivo je, da bi projekt sprva moral režirati Lee Isaac Chung, vendar je prejšnji mesec zaradi kreativnih razlik zapustil produkcijo. Studio Warner Bros in hiša LuckyChap sta nato v skupni izjavi poudarila, da je Chung edinstven režiser, čigar vizija in sodelovanje sta bila neprecenljiva, a je režijska palica na koncu vendarle pripadla Cooperju.

Zgodba o iznajdljivih tatovih ima v Hollywoodu dolgo in uspešno zgodovino. Warner Bros jo je v režiji Stevena Soderbergha zagnal leta 2001 s filmom Oceanovih enajst. Šlo je za predelavo istoimenskega klasičnega filma iz leta 1960, v katerem so blesteli Frank Sinatra in preostanek legendarne skupine Rat Pack. Soderberghova trilogija, v kateri so zvezdniško zasedbo vodili George Clooney kot Danny Ocean, Brad Pitt, Julia Roberts in Matt Damon, se je končala leta 2007 s filmom Oceanovih trinajst. Franšiza je leta 2018 dobila tudi različico Oceanovih osem, ki jo je režiral Gary Ross. V njem so v ospredju Sandra Bullock, Cate Blanchett in Anne Hathaway. Nova predzgodba z Robbiejevo in Cooperjem pa naj bi prinesla povsem svež pogled na družinsko ozadje spretnih prevarantov.

Dogajanje v filmu nas bo popeljalo v leto 1962.

