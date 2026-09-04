Rijeka–Paris–Texas II prihaja v Kino Šiška: na odru The Siids, Chasing Nord in Turisti

Ljubljanski Kino Šiška bo 11. novembra gostil koncertni večer Rijeka–Paris–Texas II, na katerem bodo nastopili The Siids, Chasing Nord in Turisti. Ob koncertu bodo predstavili tudi dvojni LP istoimenskega projekta, ki nadaljuje zgodbo ene najbolj prepoznavnih urbanih glasbenih scen z območja nekdanje Jugoslavije.

Ljubljanski oder bodo zavzele tri zasedbe, ki vsaka na svoj način predstavljajo sodobni obraz riješke glasbene scene. The Siids, Chasing Nord in Turisti bodo v Kino Šiška prinesli preplet alternativnega rocka, sodobnega popa, elektronike in eksperimentalnega glasbenega izraza.

Prav raznolikost žanrov, generacij in avtorskih pristopov že desetletja zaznamuje reško glasbeno okolje. Tokratni skupni nastop bo zato hkrati pogled v njeno sedanjost in poklon tradiciji, iz katere so zrasle številne prepoznavne zasedbe.

Turisti FOTO: Blagoja Pešić

Skoraj štiri desetletja po prvi kompilaciji

Koncert je del širše promocije projekta Rijeka–Paris–Texas II, ki nadaljuje zgodbo skoraj štiri desetletja po izidu legendarne prve kompilacije Rijeka–Paris–Texas.

Prva promocijska predstavitev nove kompilacije je že potekala na Hrvaškem, jeseni sledita še dva promocijska dogodka, ljubljanski večer pa bo posebej zaznamoval koncertni format in neposreden stik izvajalcev z občinstvom.

The Siids. FOTO: Kristina Barišić

Ob koncertu bo pomembno mesto pripadlo tudi izdaji Rijeka–Paris–Texas II na dvojnem LP-ju. Po predhodni izdaji na dveh zgoščenkah je projekt zdaj dobil še vinilno različico.

Na njej je zbran izbor ustvarjalcev, ki so na različne načine povezani z reško glasbeno sceno in njenim sodobnim ustvarjalnim utripom.

FOTO: Press

Na kompilaciji sodelujejo The Siids, The Black Room, Chasing Nord, White on White, c ansambl, Jonathan, My Buddy Moose, One Possible Option, Turisti, Lado Bartoniček & Matilda Kruder, Boris Štok, Mandrill, Band Callahan, Kraj Programa, The Random, Atmospheric, Krešo i Kisele Kiše, Ministranti, Boris & The Beats, Mr. Lee & IvoneSky, Četvrti blok in Po' Metra Crijeva.

Rijeka–Paris–Texas II tako povezuje preteklost in sedanjost ene najbolj samosvojih urbanih glasbenih scen v regiji.