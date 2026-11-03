Rijeka–Paris–Texas II: štiri desetletja drznega reškega zvoka to sredo v Kinu Šiška

Skoraj štiri desetletja po izidu legendarne kompilacije Rijeka–Paris–Texas se zgodba ene najbolj samosvojih glasbenih scen nekdanje Jugoslavije nadaljuje. Drugi del projekta, ki je po izidu na dveh zgoščenkah zdaj na voljo tudi kot dvojni vinil, bodo 11. novembra predstavili še v živo. V ljubljanskem Kinu Šiška bodo nastopili Mr. Lee & IvaneSky, The Siids, Chasing Nord in Turisti.

Prva kompilacija Rijeka–Paris–Texas, izdana leta 1987, je dokumentirala takratni ustvarjalni razcvet reškega novega vala in tamkajšnjo glasbeno sceno postavila ob bok pomembnim alternativnim žariščem tistega časa. Nadaljevanje se neposredno navezuje na to dediščino, vendar se ne ozira zgolj nazaj. Na dvojnem vinilu je zbranih 22 izvajalcev in prav toliko skladb, ki ponujajo pregled riješke in okoliške urbane rock scene zadnjih petnajstih let. Med sodelujočimi so The Siids, The Black Room, Chasing Nord, White on White, Jonathan, My Buddy Moose, One Possible Option, Turisti, Boris Štok, Mandrill, Krešo i Kisele Kiše in številni drugi.

Posebnost reškega glasbenega prostora je prav njegova žanrska odprtost. Ob rocku in popu so na kompilaciji zastopani alternativni in elektronski zvoki, pa tudi bolj eksperimentalni pristopi. Različni glasbeni izrazi se ne izključujejo, temveč sobivajo v okolju, ki je že desetletja znano po izraziti ustvarjalni svobodi.

Nadaljevanje kultne kompilacije se je zgodilo po skoraj štirih desetletjih. FOTOGRAFIJE: Press

Pomembno mesto v tej zgodbi ima tudi projekt Mr. Lee & IvaneSky. Glasbeni in gledališki duo sta leta 2011 ustanovila Damir Martinović - Mrle, član in kreativni motor skupine Let 3, ter pevka Ivanka Mazurkijević. Mrle je že desetletja eden prepoznavnih obrazov reške glasbene scene, ki je s svojo ustvarjalnostjo pomembno prispeval k njenemu razvoju in prepletanju različnih umetniških izrazov.

Na ljubljanskem odru bodo nastopili še trije izvajalci, ki predstavljajo različne obraze sodobne riješke glasbe. The Siids, duo Darka Terlevića in Stanislava Grdakovića, združuje elektronsko glasbo z rockom in synth-popom, pri čemer pomembno vlogo namenja tudi energičnim nastopom v živo. Chasing Nord, skupina, ustanovljena leta 2013, gradi zvok na temačnejših zvočnih teksturah, mogočnih kitarskih rifih in osebno obarvanih besedilih. Turisti pa so reška rockovska zasedba, ki je nastala leta 2015. V njej med drugim ustvarjata pevka Iva Močibob in kitarist Vlado Simčić - Vava, njihov izraz pa zaznamuje avtorski alternativni rock z nekoliko temnejšim zvenom.

Ljubljanski koncert je del širše promocije kompilacije, ki so jo že predstavili na Hrvaškem. Vinilna izdaja projektu daje tudi otipljivo obliko in nadaljuje tradicijo zbirateljskih glasbenih izdaj, kakršna je bila že prva kompilacija. A Rijeka–Paris–Texas II ni zgolj nostalgičen pogled v preteklost.

V sredo, 11. novembra, se bo ta glasbena zgodba nadaljevala v Kinu Šiška.