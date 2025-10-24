Rock in metal spektakel: pevca Rainbow in kitarista Ozzya skupaj na odru

Slovenska prestolnica bo prihodnji mesec prizorišče velikega rock in metal dogodka. V Orto baru bosta 12. novembra nastopila Ronnie Romero in Gus G, sicer solista, ki bosta v dvoje prvič obiskala Slovenijo. V Ljubljano prihajata v sklopu letošnje evropske turneje Convergence. Na njej skupaj izvajata vsak svoj solo repertoar in nekaj klasičnih komadov trdega rocka in metala skupin Dio, Rainbow, Black Sabbath in Ozzya Osbourna.

Zaslovel s kolegovo ženo

Ronnie Romero, ki prihaja iz Čila, je v zadnjem desetletju postal eden najbolj prepoznavnih vokalistov svetovne rock in metal scene. Njegovi glasbeni začetki segajo v zgodnja otroška leta, ko je pel v gospelovskem zboru. Takrat si ni niti predstavljal, da bo kdaj prepeval rock in metal, ko pa se je srečal s tema zvrstema, se je odločil podati v to smer. Pot med svetovne glasbene zvezdnike si je utrl s pomočjo kitarske legende Ritchieja Blackmora. Romerov nastop je Blackmorova žena objavila na Youtubu in je tako prevzel kitarista, da se je ta odločil obuditi legendarno skupino Rainbow. In ne le to, Romera je povabil vanjo kot glavnega pevca. Naslednja štiri leta so preživeli na štirih evropskih turnejah.

Na turneji skupaj izvajata vsak svoj solo repertoar in nekaj klasičnih komadov trdega rocka in metala.

Ronnie Romero je zaradi kritik razmišljal o samomoru, danes pa je eden najbolj prepoznavnih rock in metal pevcev.

Romero je sodeloval tudi s skupino Michael Schenker Group, s katero je posnel tri albume in nastopil na številnih koncertih po svetu. Trenutno poje v skupini Elegant Weapons, v kateri ustvarja v družbi kitarista Richieja Faulknerja (Judas Priest). Predlani je izdal prvi solo album Too Many Lies Too Many Masters, njegov drugi album Backbone pa bo izšel ta mesec pri založbi Frontiers. Prva singla Backbone in Hideaway sta pospremljena z videospotoma in močno promocijo na družbenih omrežjih.

Romero slovi po prepoznavnem glasu s surovo močjo in izjemnim razponom, z neverjetno odrsko prezenco pa ga uvrščajo med pevske ikone sodobnega hard rocka. Skupaj z Gusom G sta letošnje poletje izdala singl My Premonition. Kot nenavadno zanimivost vsekakor velja omeniti, da je pred tremi leti kot pevec skupine Intelligent Music Project na Eurosongu zastopal Bolgarijo. V enem od letošnjih intervjujev je razkril tudi šokantno skrivnost, namreč da je dvakrat resno razmišljal o samomoru. Povod so bile nekatere kritike njegovih nastopov s skupino Rainbow, ki so ga zelo prizadele.

Gus G velja za enega tehnično najbolj dovršenih kitaristov generacije.

Začel s princem teme

Druga polovica dvojca, ki prihaja v Ljubljano, je Gus G, ki slovi kot kitarski virtuoz in je znan po neukrotljivi energiji. Tudi pri njegovem preboju je pomembno vlogo odigral slavni kolega. Ozzy Osbourne ga je leta 2009 predstavil kot svojega novega kitarista. S pokojnim princem teme je pred 15 leti posnel album Scream in se z njim podal na svetovno turnejo. Po sodelovanju z Osbournom se je osredotočil na svojo power metal skupino Firewind, s katero je izdal deset albumov. Zadnji, Stand United, je požel izjemen uspeh in se uvrstil na rock lestvice po vsem svetu. Poleg tega se Gus posveča solo karieri; izdal je albume I Am The Fire (2014), Brand New Revolution (2015) in Fearless (2018), na katerih se prepletajo instrumentalne mojstrovine in sodelovanja z vrhunskimi vokalisti.

Njegov četrti solo album Quantum Leap (2021) je nastal med pandemijo in predstavlja drzno kombinacijo tradicionalnega hard rocka, progresivnega metala in eksperimentalnih zvokov. Kritiki ga opisujejo kot album, ki navdušuje vse ljubitelje del Steva Vaija in Joeja Satrianija. Gus G ostaja eden najbolj inovativnih in tehnično dovršenih kitaristov svoje generacije.