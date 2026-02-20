Ko govorimo o skupini Bijelo dugme, nas pogosto prevzame nostalgija. »Res je, da te pesem lahko vrne v mladost, v čas brezskrbnosti. A če bi šlo samo za to, bi te koncerte obiskovala ena generacija. Danes jih obiskujejo tri,« poudarja Goran Bregović. Prav večgeneracijska publika potrjuje, da skladbe niso ostale simbol nekega sistema ali obdobja, temveč so postale del širše kulturne identitete. Preživele so politične in družbene prelome ter temeljito preobrazbo glasbene industrije. Bregović o rocku govori kot o prostoru neposredne izmenjave med odrom in občinstvom. V ospredju je koncertni utrip, energija, ki nastane v živo in je ni mogoče poustvariti v studiu ali arhivu. »Rocka ni brez odra. V rocku se ne gre v penzijo. Z odra se gre naravnost na pokopališče.« Izjava ni provokacija, temveč jasno stališče o naravi žive glasbe in o odgovornosti do publike, ki jo skupina ohranja že pet desetletij.

Novega albuma ne bo

Vprašanje novega albuma se ob tako visoki obletnici zdi logično, vendar odgovor ne izhaja iz pomanjkanja ustvarjalnosti. Zadnja studijska plošča je izšla pred več kot tremi desetletji, a skladbe, kot so Selma, Ima neka tajna veza, Sanjao sam noćas, da te nemam, Lipe cvatu in Ružica si bila, sada više nisi, ostajajo trajen del kolektivnega spomina. »Kar je bilo napisano, je bilo napisano za svoj čas. Če pesmi preživijo čas, pomeni, da so bile napisano dobro,« pravi Bregović. Nova plošča zato najverjetneje ne bo nastala, saj je opus že oblikovan in zaključen. Jutri bo na velikem ljubljanskem odru celotna zasedba, Bregović na kitari, Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa na vokalih, Điđi Jankelić na bobnih, Zoran Redžić na basu ter Ogi Radivojević na klaviaturah. Občinstvo pričakuje izrazit rock koncert, ki ne temelji na muzejski rekonstrukciji preteklosti, temveč na živem in neposrednem stiku z občinstvom. Petdeset let po začetkih bodo pesmi znova zazvenele z enako močjo ter povezale generacije, ki v njih prepoznavajo del lastne zgodbe in skupnega prostora.

Ekipa glasbenikov dokazuje, da moč skupine Bijelo dugme nikoli ni temeljila le na posamezniku, temveč na uigrani in izraziti zasedbi. FOTO: ŽAN ZAJC