Kako ohraniti dobro voljo, zdravo pamet in domačo tradicijo v svetu, kjer je včasih vse preveč zapleteno in obrnjeno na glavo? To so se vprašali tudi Rock Partyzani, ki so združili moči z Mamo Manko in Anžetom Zavrlom iz skupine Gadi ter posneli poskočno vižo z naslovom Noben nas nau več zezou. Nova skladba prinaša obilo dobre volje, humorja in nalezljivega veselja, s katerim želijo poslušalcem polepšati vsakdan in jih spodbuditi, da vsaj za trenutek pozabijo na skrbi.

Gre za veselo, poskočno narodnozabavno vižo, namenjeno vsem ljubiteljem harmonike, polke, valčka in pristne domače zabave. Ustvarjalci verjamejo, da bo pesem hitro našla svoje mesto na vaških veselicah, različnih praznovanjih in družinskih srečanjih, kjer ne manjka smeha, plesa in dobre družbe. Avtor melodije in besedila je Aleš Klinar, ki je tudi tokrat poskrbel za hudomušno besedilo in živahne ritme. Anže Zavrl je skladbo obogatil z zvoki harmonike, Mama Manka pa ji je s svojim prepoznavnim glasom in humorjem dodala poseben značaj. Pesem so posneli v studiih Bunker, Rdeči gumb in Cherry Mountain. Z novo glasbeno navezo želijo Rock Partyzani dokazati, da lahko rockovski duh in narodnozabavna glasba skupaj ustvarita pravo veselico.