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Rock Partyzani udarili po svoje: »Noben nas nau več zezou!« (VIDEO)

Aleš Klinar in njegovi Rock Partyzani so združili moči z Mamo Manko in Anžetom Zavrlom iz skupine Gadi ter poskrbeli za hudomušno glasbeno presenečenje, ob katerem ne manjka harmonike, smeha in dobre volje.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 6. 11. 2026 | 15:10
3:42
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Rock Partyzani so znova poskrbeli za glasbeno presenečenje. Tokrat so rockovske ritme zamenjali za zvoke harmonike, na pomoč pa poklicali legendarno Mamo Manko in Anžeta Zavrla iz skupine Gadi. Nastala je hudomušna in poskočna pesem z naslovom Noben nas nau več zezou, ki prinaša obilo dobre volje, smeha in prav posebno sporočilo.

Kaj storiti, ko se zdi, da je svet obrnjen na glavo, vsak dan prinaša nove skrbi, ljudje pa imajo vsega že vrh glave? Aleš Klinar - Klinči in njegovi Rock Partyzani imajo odgovor. Namesto tarnanja so ubrali bolj veselo pot, prijeli za harmoniko in poskrbeli za novo glasbeno dogodivščino. Tokrat so moči združili z Mamo Manko in Anžetom Zavrlom, članom priljubljene narodnozabavne skupine Gadi. Skupaj so ustvarili poskočno vižo Noben nas nau več zezou, ki je namenjena vsem, ki radi zapojejo na ves glas, zaplešejo ob zvokih harmonike in si življenje vsaj za trenutek nekoliko olajšajo s smehom.

FOTO: Press
FOTO: Press

Zanimivo je, da nova pesem ni nastala povsem iz nič. Rock Partyzani so namreč oktobra skupaj z raperjem Trkajem predstavili precej ostrejšo skladbo Noben nas nau več jebou, s katero so opozorili na moč kapitala, mednarodnih korporacij, izkoriščanje ljudi in vse večji vpliv umetne inteligence. Pesem je bila zamišljena kot uporniško sporočilo ljudem, naj se postavijo zase in ne dovolijo, da bi drugi odločali o njihovi prihodnosti. Zdaj pa so podobno sporočilo predstavili še v precej bolj hudomušni, narodnozabavni preobleki, v kateri namesto ostrih besed prevladujejo harmonika, ples in dobra volja.

FOTO: Press
FOTO: Press

Glasbo in besedilo nove skladbe je ustvaril Aleš Klinar, Mama Manka je prispevala tenorski vokal, Anže Zavrl pa je poprijel za harmoniko in pokazal tudi nekaj plesnih korakov. Pesem so snemali v studiih Bunker, Rdeči gumb in Cherry Mountain, za končno zvočno podobo pa sta poskrbela Klinar in Marko Bojičić. Glasbeniki so novo skladbo predstavili tudi v oddaji Z Jasno in glasno! na televiziji Veseljak Golica, kjer so združili svoje značilne glasbene in zabavljaške prijeme.

Za projektom stoji eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov Aleš Klinar - Klinči, ki je s svojimi pesmimi zaznamoval več generacij Slovencev. Glasbeno pot je začel s skupino Martin Krpan, pozneje pa je soustvarjal uspešnice skupine Agropop. Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Od višine se zvrti, Samo milijon nas še živi in Ti si moj sonček. Leta 2023 je praznoval 60. rojstni dan, hkrati pa tudi 20-letnico skupine Rock Partyzani, ki je skozi leta postala prepoznavna po energičnih nastopih, humorju ter prepletanju rocka, domače glasbe in znanih uspešnic.

In čeprav je Klinči na glasbeni sceni že več kot štiri desetletja, mu novih zamisli očitno še ne zmanjkuje. Tokrat je dokazal, da se lahko rockerska energija in narodnozabavna glasba prav dobro razumeta. Rock Partyzani so ob novi pesmi poskrbeli še za hudomušna navodila za poslušanje. Priporočajo namreč glasno petje, družbo ob točilnem pultu in žvenket kozarcev. Njihovo sporočilo ostaja preprosto: tudi ko gre marsikaj narobe, se je včasih najbolje nasmejati, zapeti in zaplesati. Ali kot pravijo sami: »Noben nas nau več zezou!«

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Rok PartyzaniAleš KlinarAnže ZavrlMama Mankanarodnozabavna glasbaNoben nas nau več zezou
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