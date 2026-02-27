  • Delo d.o.o.
Rock spektakel leta v naši bližini

Chris Norman kmalu prvič v Zagrebu z nepozabnim glasom skupine Smokie.
Že pri sedmih letih se je zaljubil v kitaro. FOTOGRAFIJE: Press

Že pri sedmih letih se je zaljubil v kitaro. FOTOGRAFIJE: Press

Po odhodu iz skupine Smokie se Normanova zvezda ni ugasnila.

Po odhodu iz skupine Smokie se Normanova zvezda ni ugasnila.

Norman je znan po tem, da na odru ne varčuje z močmi.

Norman je znan po tem, da na odru ne varčuje z močmi.

Že pri sedmih letih se je zaljubil v kitaro. FOTOGRAFIJE: Press
Po odhodu iz skupine Smokie se Normanova zvezda ni ugasnila.
Norman je znan po tem, da na odru ne varčuje z močmi.
Mitja Felc
 27. 2. 2026 | 15:10
3:02
Arena Zagreb bo v četrtek, 12. marca, gostila enega najprepoznavnejših glasov v zgodovini rocka. Chris Norman, prvotni pevec kultne skupine Smokie, prihaja v sklopu evropske turneje predstavit svoje največje uspešnice in svež material z albuma Junction 55. Če ste kdaj prepevali ponarodelo Alice ali se zibali ob romantičnih ritmih Midnight Lady, potem tega koncerta preprosto ne smete zamuditi. Chris Norman, glasbeni veteran s hrapavim vokalom, ki ne pozna staranja, se po razprodanih dvoranah v Berlinu, Londonu in na Dunaju končno ustavlja tudi v naši neposredni bližini. To bo njegov prvi nastop v zagrebški Areni, kar koncertu daje pečat zgodovinskega dogodka.

Ker gre za edini koncert v regiji, se pričakuje velik obisk tudi iz Slovenije, Avstrije in Madžarske. Vstopnice so že v prodaji, zato pohitite, da si zagotovite prostor na tem edinstvenem zmenku z rock zgodovino.

Od svetovnih lestvic do statusa legende

Chris Norman je svetovno slavo dosegel v 70. letih kot frontman skupine Smokie. Med letoma 1974 in 1986 je band pod njegovim vodstvom nanizal uspešnice, ki so postale del zlate zakladnice rocka: Living Next Door to Alice, Lay Back in the Arms of Someone, Mexican Girl in Needles and Pins. Mnogi ne vedo, da je Chris svojo prvo kitaro dobil že pri sedmih letih, na njegovo glasbeno pot pa so močno vplivali Elvis Presley in skupina The Beatles. Njegov talent je leta 1978 potrdil tudi legendarni duet s Suzi Quatro, Stumblin' In, ki še danes polni radijske valove po vsem svetu.

Po odhodu iz skupine Smokie se Normanova zvezda ni ugasnila.
Po odhodu iz skupine Smokie se Normanova zvezda ni ugasnila.
Po odhodu iz skupine Smokie Normanova zvezda ni ugasnila. Nasprotno, s pomočjo legendarnega nemškega producenta Dietra Bohna (Modern Talking) je posnel megauspešnico Midnight Lady, ki je kar šest tednov kraljevala na vrhu evropskih lestvic. Do danes je izdal že 20 studijskih albumov, najnovejši, Junction 55, pa dokazuje, da je Chris še vedno v vrhunski ustvarjalni formi. Album vsebuje 12 novih skladb, pri katerih je sodeloval s starimi prijatelji, kot je Pete Spencer (nekdanji bobnar Smokie).

Večer nostalgije in vrhunske produkcije

Zagrebški koncert obljublja več kot le glasbeni nastop – obeta se pravi praznik nostalgije in energije. Norman je znan po tem, da na odru ne varčuje z močmi, njegov band pa poskrbi za vrhunsko zvočno kuliso. Glasbena ogrevanja se začnejo ob 20. uri, ko bodo oder ogreli izjemni gostje: Rockin' Neno & The Cadillac (legende pod vodstvom Walterja Neugebauerja), Country Lady Rajka (ikona zasedbe Plava trava zaborava) in Gelato Sisters & Band, ki bodo s svojim swing stilom poskrbele za retro glamur. 

Med letoma 1974 in 1986 je band pod njegovim vodstvom nanizal uspešnice.

