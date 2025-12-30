Rockerski večer na slovenski obali navdušil (FOTO)

CAPRISOV BOŽIČNI KONCERT

V areni Bonifika so se zbrali legende, nove zvezde in domači povratniki.

V koprski Bonifiki se je na tradicionalnem Caprisovem božičnem koncertu zbrala velika množica rockerjev vseh generacij, arena pa se je spremenila v največjo rock dvorano na Obali. Koncertni oder je zavzela legendarna skupina Big Foot Mama, ki letos praznuje 35 let delovanja in velja za največjo slovensko rock skupino vseh časov. Osupnili so s svojimi hiti, kot so Črn tulipan, Rola se in Nisem več s tabo, ter drugimi skladbami, ki so jih z njimi peli vsi. Nič manj navdušenja ni požela skupina Mrfy, trenutno največji rock fenomen nove generacije, koncertni večer pa je odprla mlada primorska ...