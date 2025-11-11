Runda kvintet predstavlja valček o vrtnici in polko o poštarju (FOTO)

Na letošnjem ptujskem festivalu se je širši publiki kot debitant predstavil ansambel iz Laškega, ki si je nadel ime Runda kvintet, oboževalci pa so jim hitro nadeli simpatičen vzdevek Rundači. Od leta 2018 so že na glasbeni sceni, kar pomeni, da teče osmo leto njihovega obstoja, šele letos pa so se ojunačili in posneli prvi dve lastni skladbi.

V njihovem repertoarju so sicer viže njihovih vzornikov, Ansambla bratov Avsenik, Alpskega kvinteta, Štirih kovačev, pa tudi trio zasedb Lojzeta Slaka, Franca Miheliča in drugih. Šele letos so posneli prvo lastno skladbo, in sicer valček z naslovom Večna vrtnica, in se z njim prijavili na ptujski festival.

Runda kvintet na letošnjem ptujskem festivalu FOTO: Mojca Marot

Njihova zasedba se je doslej že večkrat spremenila, na Ptuju so bili klarinetist in vodja ansambla Dejan Teršek, trobentar Janez Habe, klavirsko in diatonično harmoniko igra Peter Podkoritnik, poje Boštjan Kozole, kitarist je Januš Prašnikar, bas kitarist pa Tim Mogu, a je bil nastop na Ptuju zanj zadnji, po festivalu ga je zamenjal Matjaž Živic.

Z njim so fantje v teh dneh posneli drugo avtorsko skladbo, tokrat prikupno polko z naslovom Poštar. Gre za veselo polko, ki je vsem, ki so jo že slišali, hitro zlezla pod kožo in jim gre v uho, kot radi rečemo.

Navdih je našel v simboliki vrtnice

»Vsaka vas in vsako mesto imata svojega poštarja, a le eden je poštar Janez. In to je naš poštar Janez Habe, ki je dejansko zaposlen na Pošti Slovenije in je v videospotu odigral glavno vlogo, torej samega sebe,« pravijo fantje, ki so idejo zanjo dobili med vajami, ko je Janez s svojimi zabavnimi zgodbicami dal navdih kitaristu Janušu, ta pa je napisal tako besedilo kot melodijo za Poštarja Janeza,« še povedo člani ansambla Runda kvintet, ki so za polko posneli tudi videospot, in to v prijetnem ambientu Oštarije Špulcer v Kompolah pri Štorah, ki je zanje idealna za pristno, sproščeno vzdušje.

Polka Poštar Janez je vesela in hudomušna, fantje so zanjo sami spisali tudi aranžma. Pravo nasprotje pa je njihov valček Večna vrtnica, ki so ga prvič predstavili na ptujskem festivalu. Ta pesem, ki jo je v celoti ustvaril njihov član Januš Prašnikar, le del aranžmaja, kjer so pihala, je prispeval Janez Habe, nosi posebno sporočilo.

Nedavno so posneli hudomušno polko, posvečeno vsem poštarjem. FOTO: Osebni Arhiv

Nastop na festivalu nam je pomenil veliko, saj smo lahko prvič predstavili lastno skladbo.

Navdih je Januš našel v simboliki vrtnice – rože, ki s svojo lepoto simbolizira ljubezen, a do nje pogosto vodi pot, posejana s trnjem. Tako Poštarja Janeza kot Večno vrtnico so posneli v studiu Lugoton pod taktirko producenta in tonskega mojstra Bojana Lugariča, s katerim so hitro našli skupen jezik in glasbeni izraz. Videospot za vrtnico je nastal v Gostišču Močivnik ter čudoviti okolici parka gradu Kostanjevica na Krki.

»Nastop na festivalu nam je pomenil veliko, saj smo lahko prvič predstavili lastno skladbo, zato nam bo zagotovo ostal v spominu. Večja je po festivalu tudi naša prepoznavnost, mi pa bomo še ustvarili kakšno lastno skladbo,« je misli strnil Dejan Teršek, vodja in klarinetist ansambla.