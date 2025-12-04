Rusinjo iz Moskve zapeljal glas in stas Slovenca Gašperja

Štirideset pevcev Učiteljskega pevskega zbora Slovenije Emil Adamič pod vodstvom dirigentke Anastasie Banovec je v nedeljo v dvorani Slovenske filharmonije s koncertom proslavilo stoletnico delovanja. Tradicionalno so se odločili predstaviti vsaj eno delo Emila Adamiča, po katerem se imenujejo, tokrat njegovo Večerno pesem, vrste ljudskih pesmi slovenskih pokrajin, več pesmi tujih mojstrov zborovske glasbe, kot na vsakem svojem koncertu pa tudi enega od mladinskih pevskih zborov, tokrat iz Osnovne šole Nazarje pod vodstvom dirigentke Katje Gruber. Učiteljsko petje so na nedeljskem koncertu s svojimi nastopi obogatili tudi pevka Raiven, slovenski pevec z več talenti iz Argentine Marcelo Brula, ki se je pred štirimi leti z družino preselil v Slovenijo in zdaj režira prihodnjeletni Škofjeloški pasijon, in v Italiji rojeni pianist Gioele Andreolli, zaposlen na Akademiji za glasbo.

Molk zaradi vojne

Predzgodovino Učiteljskega pevskega zbora (UPZ) so pisali na Tržaškem, ko so na pobudo Karola Pahorja leta 1922 v Trstu ustanovili Zvezo učiteljskih društev Julijske krajine. Na zasedenem slovenskem ozemlju v Italiji ta slovenska organizacija ni mogla preživeti, ugasnila je, tržaški učitelj, pianist in zborovodja Srečko Kumar pa je po selitvi v Ljubljano skupaj s skladateljem Emilom Adamičem leta 1925 ustanovil UPZ in bil do leta 1934 njegov zborovodja. Dogodek ni šel neopazno mimo javnosti. Časnik Slovenski narod je med drugim zapisal, da »učitelji ne bodo prepevali zaradi lepšega in za zabavo, temveč naj bo zbor začetek glasbeno umetniškega žarišča, ki bo širil umetniško vzgojo v vse plasti naroda«. V stoletju, ki ga je zaznamovala svetovna vojna, se je pred učitelji pevci zvrstilo 19 zborovodij. Kumar je predal dirigentsko palico tržaškemu kolegu Milanu Pertotu, ki je z njo zdržal štiri leta, ta pa Pavlu Šivicu, profesorju na ljubljanski Akademiji za glasbo, ki je na njej leta 1966 ustanovil Oddelek za glasbeno pedagogiko. Zadnje leto miru in začetek prvega leta vojne je zbor vodil vsestranski glasbenik Drago Mario Šijanec, ki je že kot dijak mariborske klasične gimnazije napisal baletno glasbo za pesem Otona Župančiča Ptič samoživ. Med vojno je bil dirigent radijskega orkestra v Ljubljani, po vojni pa je odšel v Argentino. Zadnje ljubljanske učiteljske pevske vaje pod njegovim vodstvom so bile prve januarske dni leta 1941.

Šele več kot desetletje pozneje, leta 1952, so na pobudo skladatelja in zborovodje Radovana Gobca zbor spet obudili v življenje in za tisto leto dali dirigentsko paličico v roke opernemu in filharmoničnemu dirigentu Radu Simonitiju. Sami ugledni slovenski glasbeniki so odtlej do današnjega dne vodili izbrane slovenske učiteljske pevce, tudi Jože Gregorc, Jože Hanc in Marko Munih, še najdlje pa Mirko Šlosar, kar 17 let, in Branko Rajšter. Prva zborovodkinja je šele leta 2009 postala pianistka in pevka Špela Podgoršek. Pred dvema letoma pa se je tega dela kot četrta zborovodkinja lotila ­­– Rusinja Anastasia.

Rojena Moskovčanka je na tamkajšnjem konservatoriju Petra Iliča Čajkovskega diplomirala iz dirigiranja in nato na podiplomskem študiju postala univerzitetna predavateljica. Nekega lepega dne pred desetletjem je šla na koncert slovenskega tria Eroika, dekle s stoodstotnim posluhom je postalo pozorno na enega od posebnih glasov, ko je spoznala glas, je hotela še stas, ko je spoznala oboje, je hotela še okolje, iz katerega prihajata. Leta 2017 se je preselila v Slovenijo; z možem zapeljivega glasa in stasa Gašperjem Banovcem sta v Ljubljani ustvarila štiričlansko družino in imata v Semiču zasebno glasbeno šolo. Predlani je prevzela vodenje UPZ, poleg tega vodi še nekaj pevskih zborov po državi. Odkar je naredila prve korake po Sloveniji, postaja vse pristnejša Slovenka. Prve mesece bivanja pri nas je hotela s fantom, hribovskim popotnikom, na kakšen hrib. Ni je peljal na Šmarno goro, ampak kar na Jalovec. Letos pa je šarmantna dirigentka, ki brezhibno govori slovensko, po mnenju nekaterih postala čisto prava Slovenka, ko je bila na Triglavu.

Zapeli Opeki

Marsikam po svetu je pot peljala učitelje pevce, ki so si zadali za cilj, da slovensko pesem zapojejo tudi našim zdomarjem. Koncertirali so po Evropi in Ameriki, kjer so druge korenine pognali Slovenci, pa še kje drugje, kjer naj bi domačini spoznali slovensko glasbo. Vabili so jih tudi na pevska tekmovanja, s katerih so se pogosto vračali kot nagrajenci, tudi iz Prage, Bratislave, Bad Ischla, Ostrave in Knokkeja v Belgiji. Prejšnji mesec se je 30 učiteljev in učiteljic, tretjina basov in tenorjev in dve tretjini sopranov in altov, vrnilo s pevskega obiska pri rojakih v Buenos Airesu, kjer je slovenska beseda kljub večmilijonskemu španskemu okolju še vedno zelo živa, tudi zato, ker je samo v tem mestu kar šest šol s slovenskim jezikom. V Slovenski hiši v mestu so imeli dva koncerta, v drugih dvoranah še koncerta za meščane slovenskega rodu in druge, ki so jim v španščino prevedli vsebine slovenskih pesmi, imeli so nekaj delavnic za osnovnošolce in srednješolce, naposled pa je obisk slovenskih učiteljskih pevcev sovpadel z zlato mašo misijonarja Petra Opeke, ki so jo močno polepšali s petjem slovenskih mašnih pesmi ob spremljavi domače organistke.

Koncert ob 100-letnici je s svojim glasom obogatila tudi Raiven. Foto: Vito Debelak in arhiv UPZ

Od kod denar za vsakomesečni prihod na vaje, za potovanja na prireditve v tujino, za notno gradivo in nastope po Sloveniji? »Velik del iz lastnih žepov,« pravi podpredsednica upravnega odbora UPZ mag. Marjeta Raztresen. »Vaje imamo enkrat na mesec ob sobotah dopoldne na Osnovni šoli Kašelj, kamor se pevci pripeljejo na lastne stroške. Uradno smo društvo, ki ga financirata javna sklada za kulturne dejavnosti ter za vzgojo in izobraževanje, za pot v Argentino pa smo dobili nekaj denarja od urada za Slovence po svetu.« Kaj pa ministrstvi za kulturo in šolstvo? Slednje dá kakšnega ministra za slavnostnega govorca na koncertu, prvo pa niti tega ne. Bržkone imata obe dovolj drugih po njunem mnenju pomembnejših interesentov za denarne podpore.