Ruski grizliji se bodo ustavili tudi pri nas (FOTO)

V torek, 3. februarja, se ljubiteljem težkih ritmov obeta hud razbijaški večer: v okviru evropske turneje The Grizzly Winter Tour 2026 se bodo v ljubljanski dvorani Media center ustavili znani ruski deathcorovci Slaughter to Prevail, z njimi pa tudi ameriški mojstri death metala Dying Fetus in deathcorovci Suicide Silence. Ubijalsko trojico bandov je v naše kraje privabilo Kulturno društvo Veseli dihurčki, ki že skoraj četrt stoletja skrbi za bobniče ljubiteljev alternativne glasbe s poudarkom na metalu. Slaughter to Prevail so nastali leta 2014 v ruskem Jekaterinburgu, ko sta združila moči britanski kitarist Jack Simmons, nekdanji član deathcore zasedbe Acrania, in ruski pevec Alex Terrible (pravo ime Aleks Šilokaj), ki je krulil v malo znani ruski skupini We Are Obscurity, nase pa je opozoril predvsem z divjimi vokalnimi priredbami na youtubu (zdaj ima že več kot poldrugi milijon naročnikov). Zbrala sta nekaj somišljenikov in Slaughter to Prevail so hitro zasloveli v metalskem podzemlju.

Leta 2015 so izdali EP Chapters of Misery, dve leti pozneje pa studijski prvenec Misery Sermon. Njihov drugi album Kostolom, ki je izšel leta 2021, je postregel z vrsto podzemnih uspešnic, ki so na youtubu doživele večmilijonske številke ogledov, še posebej video za singel Demolisher. Pesem je postala prava deathcore (podžanr, ki kombinira death metal, metalcore in hardcore, postreže pa tudi z brutalnimi breakdowni oziroma upočasnitvami) himna. Njihov aktualni album Grizzly je izšel lani poleti pri založbi Sumerian Records, s katero sodelujejo že od vsega začetka, sodelovali pa so tudi z japonsko kawaii metal zasedbo Babymetal, ki kombinira heavy metal z J-popom. Slaughter to Prevail so skozi leta doživeli številne spremembe v zasedbi, pri čemer sta edina stalna člana Alex Terrible in Jack Simmons; trenutno zasedbo tvorijo še kitarist Dmitrij Mamedov, basist Mihail Petrov - Mike in bobnar Evgenij Novikov, po novem pa imajo sedež v Orlandu na Floridi. Eden od razlogov za začasno selitev v ZDA je tudi njihovo nasprotovanje vojni v Ukrajini, s tem pa so se izognili tudi zahodnim sankcijam proti Rusiji.

Slovijo po neizprosnih koncertih. FOTO: arhiv skupine

Njihovi živi nastopi veljajo za nekaj posebnega, pri čemer še posebej izstopa energija vokalista Alexa, ki kruli izmenično v angleščini in ruščini. Pred Slaughter to Prevail bodo nastopili legendarni ameriški death metalci Dying Fetus, ki so nastali davnega leta 1991 v Marylandu, zdaj pa trio sestavljajo ustanovitelj skupine John Gallagher (kitara in vokal), Sean Beasley (bas in vokal) ter bobnar Trey Williams. V dolgoletni karieri so izdali devet studijskih albumov, njihov nalezljivi tehnični death metal, začinjen z groove metal elementi in dvema krulečima vokaloma, pa je vplival na številne deathcore bande, kot so tudi kalifornijski Suicide Silence.

Dying Fetus so tehnično brezhibni tudi na odru. FOTO: Stefan Bollmann/Wikimedia Commons

Slednji delujejo od leta 2002, zasloveli pa so z inovativno kombinacijo death metala in metalcora ter kombiniranjem nizkega krulečega vokala z visokim vreščanjem, kakršnega poznamo iz black metala, spogledovali pa so se tudi z nu metalom. Doslej so izdali sedem studijskih albumov, pred leti pa so doživeli hud udarec, ko je njihov originalni pevec Mitch Lucker izgubil življenje v nesreči z motociklom. Nasledil ga je Hernan Hermida - Eddie iz skupine All Shall Perish, s katerim so posneli štiri albume.

Slaughter to Prevail na Hellfestu leta 2024 FOTO: Selbymay/Wikimedia Commons, CC BY 4.0