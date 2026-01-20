S fanfarami začeli, z Golico končali

»Tudi letošnji Antonov koncert, ki ga pripravljamo vedno na datum, ki je najbližji godu vseh Antonov, to je bil minuli petek, je odlično uspel. Energija vseh nastopajočih na odru in prisotnih v dvorani je bila izjemna,« je misli po koncertu strnil dvojni slavljenec Toni Sotošek, godovnik in učitelj, ki harmoniko poučuje že 35 let. Temu je bil posvečen tudi letošnji koncert, na njem je, poleg njegovih otrok, ki so vsi glasbeniki, sodelovalo veliko njegovih učencev, ki so se jim pridružili še učenci harmonike Boštjana Povšeta in Janeza Lekšeta, otroški pevski zbor OŠ Koprivnica, plesalci iz Tirolske, ansambel Jarica in Roman Drstvenšek, Sotoškov prijatelj, harmonikar ansambla Labirint in profesor matematike, pa ansambel Banovšek, Robert Petan, Big band Krško, Marko Pezdirc, Dušan Topolovec, Simona in Eva Kokot, posebni gostje pa so bili Modrijani in edini še živeči Slakov pevec Fantov s Praprotna Andrej Bergant.

Koncert je vodila in z značilnim humorjem popestrila mama Manka, ki jo imenitno upodablja Sašo Đukić. Kot je dejala mama Manka, je Krško pravo leglo odličnih glasbenikov, za kar gre zasluga tudi dolgoletnemu ravnatelju, profesorju Dragu Gradišku, ki je pobudnik ustanovitve Big banda Krško, v katerem igrajo tudi Sotoškovi fantje Toni, Matic, Miha in Jaka, vodi pa ga Aleš Suša, sicer saksofonist v Big bandu RTV Slovenija. Ker ga tokrat v Krškem ni bilo, ga je nadomestil pozavnist ​Janez Hrastovšek. Z njimi je, med drugim, zimzeleno Tam, kjer smo doma zapel tenorist mariborske SNG Opere Dušan Topolovec.

Skladbo Tu je harmonika doma in Čebelar so zaigrali harmonikarji ob spremljavi ansambla Jarica, ki se jim je na odru pridružil Andrej Bergant. Harmonikarji so zaigrali še z ansamblom Banovšek. Z otroškim zborom so Sotoški izvedli tudi skladbo To si želim. Pezdirc je zapel svojo znano Pepelko, kratkohlačniki oziroma mladci iz Tirolske pa so zaplesali s folkloristi. Modrijan Blaž Švab je na oder povabil poleg Roberta Štabe še Andreja Berganta in Matijo Slaka, skupaj z Jarico pa so zapeli V dolini tihi. A seveda brez polke Na Golici ni šlo, prihranili so jo za konec, ko so se vsi nastopajoči združili na odru in poskrbeli za ganljiv zaključek.

Družina Sotošek s Simono in Evo Kokot FOTO: Boris Kovačič

Ansambel Jarica in Andrej Bergant FOTO: Boris Kovačič