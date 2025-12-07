S Hamom je lepo

V dneh, ko se njihov zimski stiskač S tabo je lepo na Valu 202 vrti tudi kot popevka tedna, so Matevž Šalehar - Hamo in ekipa izvedli tradicionalni drugi koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Ta je zaokrožil leto, ki se ga bodo spominjali tudi po pesmi Ej, ĐPT, dej mi povej ter razprodanih Križankah. Hamo je vmes z bratom Mihom uspešno zagnal še gledališko kariero, z bandom pa preživel precej časa tudi v studiu. Leto, ki se bliža, jim prinaša 20. obletnico delovanja, na katero so opozorili tudi na koncertu v sredo. Med največje uspešnice so tokrat vpletli polovico prihajajočega albuma, publika pa je bila nad slišanim navdušena. Koncert se je začel in končal intimno, v zatemnjeni dvorani z akustičnimi izvedbami pol metra od prve vrste poslušalcev.

Ti so bili zelo odzivni in so z bandom spletli čudovito valovanje glasbe, petja, ljubezni in čustev. Posebna gostja koncerta je bila šeststrunska lepotica Epiphone iz serije 10-kratnega grammyjevca Chrisa Stapletona, ki so jo izdelali v le 300 kosih in jo je Hamo dobil šele dva dneva pred koncertom. Tu pa se zgodba ne konča: na to kitaro je namreč igral le na tem koncertu in jo odložil na varno. Taki instrumenti so namreč tudi naložbe, ki jim vrednost s časom raste. »Eni vlagajo v kriptovalute, jaz pa za pokojnino varčujem v kitarah,« pravi Hamo, ki se je z bandom in poslušalci dogovoril, da se v Cankarjevem domu spet dobijo ob letu osorej. Vmes pa zagotovo še kje, saj glasbeniki pomembne jubileje praznujejo na odrih.