Samantha Maya v novi skladbi odpira vrata preteklosti: Najstrašnejši duhovi so tisti, ki jih nosimo v sebi (VIDEO)

Samantha Maya se vrača z novo skladbo Vrane, ki poslušalce popelje v temačen svet spominov, razočaranj in ljubezni, ki tudi po koncu razmerja ne izgine povsem. Zgodbo je zaokrožila z videospotom, v katerem se prelevi v izgubljenega duha. Oktober je mesec skrivnosti, dolgih večerov in zgodb, ob katerih nas spreleti srh. Prav takšno vzdušje je za svojo novo skladbo Vrane izbrala tudi slovenska pevka Samantha Maya. A tokrat ne gre za strah pred nadnaravnim, temveč za nekaj precej bolj vsakdanjega in bolečega – spoznanje, da stvari niso takšne, kot smo si jih predstavljali.

Nova pesem govori o trenutkih, ko nam padejo rožnata očala, ko se razblinijo iluzije in ostane le še grenak priokus razočaranja. V ospredju so spomini in občutki, ki se jih ni mogoče tako preprosto znebiti, pa čeprav bi si to še tako želeli.

V videospotu postane izgubljeni duh

Posebno zgodbo pripoveduje tudi videospot, v katerem Samantha Maya prevzame vlogo izgubljenega duha, ujetega med spomine svojega dvorca. Ta ni le prizorišče dogajanja, temveč predstavlja njen notranji svet. Nekoč poln življenja, zdaj pa prežet s sencami preteklosti.

Ustvarjalci so navdih poiskali v estetiki klasičnih grozljivk, vendar so se namesto strašljivih prizorov odločili za nežnejši, elegantnejši in melanholičen pristop. Starinski dvorec, skrivnostne silhuete in občutek osamljenosti ustvarjajo vzdušje, v katerem se prepletata resničnost in domišljija.

Ob gledanju se tako poraja vprašanje, ali spremljamo zgodbo o duhu ali o človeku, ki preprosto ne zna pustiti preteklosti za seboj.

Samantha Maya. FOTO: Filip Brinjovec

Ko nas preganjajo lastni spomini

Osrednje sporočilo pesmi je preprosto, a pomenljivo: včasih so najstrašnejši duhovi prav tisti, ki jih nosimo v sebi.

Za vizualno podobo skladbe je poskrbela ustvarjalna ekipa. Videospot je posnel Filip Brinjovec, ki je skupaj s Samantho Mayo sodeloval tudi pri montaži, posebne učinke pa je ustvaril Luka Bitenc.

Skladba Vrane tako prinaša nekoliko drugačno glasbeno zgodbo, ki se lepo ujema z oktobrskim vzdušjem in bližajočo se nočjo čarovnic. Toda za temačno podobo se skriva čustveno sporočilo, ki nima veliko skupnega z grozljivkami. Govori namreč o razočaranju, izgubi in spominih, ki nas včasih spremljajo še dolgo po tem, ko je zgodbe že konec.

Samantha Maya se je nedavno predstavila tudi v podkastu Šokkast: