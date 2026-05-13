Šank Rock imajo po dveh odhodih že nove načrte - v skupino prihajata kar dva nova izjemna kitarista!

A temu ne bo res tako. Šank Rock ne odhaja nikamor, še več, niti prave pavze si ne bodo vzeli. Drži da je virtuoza Bora Zuljana, ki je skupini pustil neizbrisen pečat, nemogoče nadomestiti. Šank Rock si ob tem dejstvu nikakor ne mečejo peska v oči. Se pa skupina, ki se na samem vrhu drži že skoraj pol stoletja, zaveda tudi, da nadomeščanje ni vedno prava pot. Včasih je zadeve preprosto potrebno pogledati iz drugega zornega kota.

Bor Zuljan benda sicer ni zapustil prvič. Večkrat je že odšel, večkrat se je tudi vrnil - in tudi sedaj ne gre povsem izključiti možnosti, da se z Matjažem Jelenom in družbo še kdaj ne srečajo na kakšnem odru. Ne gre za nikakršne hude zamere, predvsem pa ne gre za »Yoko Ono situacijo«, kot se radi pošalimo na račun The Beatles, kot jih je v prejšnjem stoletju razbila partnerica Johna Lennona. Mnogi namreč implicirajo, da se je Zuljan od skupine oddaljil zaradi nove ljubezni z Urško Klakočar Župančič. Resnica je, da je vsemu skupaj zagotovo nekoliko botrovala tudi ta življenjska sprememba, a še zdaleč ni bila edina.

Skupina pravi, da so bile v preteklem letu težave povsem praktične narave. Poleg tega, da so se kot pravi umetniki že kdaj prej srečali z razhajanjem v umetniških pogledih, jih je zadnje mesece pestilo predvsem pomanjkanje časa. Nikakor se niso uspeli dovolj kvalitetno časovno usklajevati, kar je pustilo zob na njihovi povezanosti. Ob tem so prišle na plan še vse stare ideje in želje o lastnih projektih, ki so dobile novo moč. Korak naprej je bil zato preprosto potreben.

Naprej in nazaj hkrati, vračata se solo in ritem kitara

Medtem ko Zuljan pogled upira daleč vnaprej, pa so se Šank Rock za trenutek ozrli nazaj. Sklepali smo, da to pomeni, da bodo v svoje vrste vzeli kakšnega izmed svojih starih članov, a pravijo, da temu ni tako. Res se bodo ozrli nazaj, a na drugačen način. V njihove vrste namreč prihajata kar dva nova kitarista, ki s tem zasedbo ponovno postavljata v peterico s solo in ritem kitaro, kot je že bilo v tistih dobrih starih časih. Oba nova člana sta šolana glasbenika, zato se za kvaliteto ne gre bati.

Sta imeni, ki ju slovenski virtuozi zelo dobro poznajo, splošna javnost pa jih bo bolje spoznala v naslednjih dneh. Gre za udarna kitarista, ki, tako kot nekoč Zuljan, v skupino prihajata kot velika oboževalca. Iskanje nove moči na strunah menda niti ni bilo tako težko opravilo - kandidata so našli praktično takoj. Ker pa sta oba zelo dobra, se preprosto niso mogli odločiti med njima, pravijo. Zato so vzeli kar oba.

Se spomnite? Šank Rock je bil nekoč petčlanska zasedba. FOTO: Mediaspeed.net

Z junijem prihaja nov singel

Z novima članoma so se izjemno hitro ujeli tako v stilu kot v viziji. S poletno sezono imajo Šank Rock napovedanih kar nekaj koncertnih datumov, ki ostajajo nespremenjeni. Začeli so tudi že s skupnim ustvarjanjem v studiu, z junijem pričakujejo izdajo novega singla.

Danes zjutraj je svoj odhod napovedal tudi Samo Jezeršek, priljubljeni klaviaturist. Samo je sicer redni član zasedbe, ni pa član jedrne skupine Šank Rock. Tudi njegov odhod je osebne narave, pravi pa, da bodo zagotovo še kdaj združili moči, ko se pojavi prava priložnost. Za velenjske legende se tako zaenkrat res ne gre bati. Preživeli so že marsikaj, tudi to obdobje bodo!