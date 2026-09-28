Sarajevo safari ne potihne, film Mirana Zupaniča prejel novo priznanje

Dokumentarni film Sarajevo safari Mirana Zupaniča je na filmskem festivalu Storie Parallele, ki je sredi septembra potekal v italijanski Bazilikati, prejel nagrado kinea za najboljši dokumentarni film. Film dobiva nova občinstva ter odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva. Kot so še sporočili iz Kinoateljeja, »Sarajevo safari raziskuje pričevanja o tako imenovanih vikend ostrostrelcih, to je premožnih tujcih, ki naj bi med obleganjem plačevali za možnost streljanja na prebivalce mesta. Nagrada prihaja v času, ko se zgodba filma odmevno seli tudi iz filmskega v širši javni prostor.«

Novinarske raziskave, nove sodne preiskave in odzivi iz različnih evropskih držav so filmu odprli drugo življenje, v katerem dokumentarec ni več zgolj zapis preteklosti, temveč eden od virov za ponovno odpiranje vprašanj odgovornosti, spomina in evropskega molka.

Novinarske raziskave, sodne preiskave in odzivi iz različnih evropskih držav so filmu odprli drugo življenje. FOTO: Sfc

Film je bil premierno prikazan 9. septembra 2022 na Festivalu dokumentarnega filma Al Jazeera Balkans. FOTO: Sfc

Vodil je v uradne preiskave vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini novembra 2022, v Italiji leta 2025 in Avstriji leta 2026.

Med mnogimi dramatičnimi epizodami obleganja Sarajeva v obdobju 1992–1996 je javnosti ostala prikrita zgodba o safariju z ljudmi. Redkim izbrancem je bilo znano, da je pri obleganju na srbski strani poleg srbske vojske, prostovoljcev in plačancev delovala še ena, maloštevilna in skrivnostna skupina, o vsebini filma piše na Bazi slovenskih filmov. »To so bili premožni tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so smeli streljati na prebivalce obleganega mesta.«

Pozornost mednarodne javnosti

Film je bil premierno prikazan 9. septembra 2022 na Festivalu dokumentarnega filma Al Jazeera Balkans in je pritegnil pozornost mednarodne javnosti. Neposredno je vodil v uradne preiskave vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini novembra 2022, v Italiji leta 2025 in Avstriji leta 2026. Maja letos je milansko tožilstvo razkrilo, da bo več držav usklajevalo preiskavo na nivoju Evropske unije prek agencije Eurojust v Haagu, kjer bodo sodelovala tožilstva Italije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Švice in Belgije.

Ni več zgolj zapis preteklosti, temveč eden od virov za ponovno odpiranje vprašanj odgovornosti, spomina in evropskega molka. FOTO: Sfc

Film je režiral in napisal scenarij Miran Zupanič. FOTO: Leon Vidic

Sarajevo safari je bil v Italiji predstavljen tudi v okviru Cikla slovenskega filma v Italiji, ki ga organizira Kinoatelje, nato se je odpravil na pot po različnih koncih države. Film je še vedno na voljo za projekcije, njegova italijanska pot pa se nadaljuje – od Trsta, Vidma, Čedada in Tržiča do Rima, Verone in Paluzze. »Vsaka projekcija zgodbo postavi v nekoliko drugačen kontekst, predvsem pa jo znova odpre pogovoru z občinstvom,« še piše v sporočilu za javnost.