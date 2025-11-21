Sašo Gačnik: Zavoljo življenja na Zemlji

Mednarodno priznani glasbenik in avtor Sašo Gačnik - Svarogov, ki s pomočjo umetnosti obnavlja zgodovinske mostove, je pred časom napovedal koncert v Sloveniji in 25. novembra bo izpolnil obljubo. »Koncert bo zelo poseben in ekskluziven, saj bo potekal v nekdanjem nacističnem taborišču STALAG XVIII D v Mariboru. Za takšno lokacijo sem se med drugim odločil, ker je to mesto povezano z mračnim poglavjem preteklosti moje družine.

Namreč, v tem taborišču je bil zaprt tudi moj praded, zavedni Slovenec, domoljub in partizan, ki ga je okupator kasneje poslal v nemško koncentracijsko taborišče Dachau,« pravi. Namen njegovega projekta je mednarodni kulturni aktivizem za prijateljstvo med vsemi narodi ter ohranjanje zgodovinskih dejstev.

»V imenu vseh Slovenk in Slovencev, ki niso naklonjeni militarizaciji in vojnam, bom pod sloganom Zavoljo življenja na Zemlji tako kot na vseh svojih koncertih po Rusiji tudi v Mariboru izvajal pesmi v slovenskem in ruskem jeziku. S koncertom se nameravam pokloniti vsem žrtvam mariborskega taborišča. Nikjer na svetu ne sme biti prostora za fašizem, nacizem ali kakršne koli druge oblike tiranije,« zaključi glasbenik.