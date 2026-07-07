Savinjski Obisk osvojil Števerjan (FOTO)

V italijanski zamejski vasici Števerjan se je pred 54 leti začela pisati glasbena zgodba, ki traja še danes. V petek se je začel in v nedeljo zvečer s finalom končal letošnji festival narodnozabavne glasbe, ki ga organizira Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej s številnimi prostovoljci. Ti poskrbijo za dobro počutje vseh, ki pridejo pod borovce in uživajo v prijetnih zvokih slovenskih polk in valčkov. Letošnji finale je prekinila nevihta, a dobre volje in vznesenosti ni preprečila, le nekoliko ga je podaljšala v večerne ure. Čeprav je bilo za števerjanski festival prijavljenih 12 ansamblov, se jih je v to zamejsko vasico dejansko pripeljalo osem, zato je strokovna komisija v petek odločila, da bodo vsi nastopili v nedeljskem finalu. S po dvema skladbama, eno iz zakladnice in drugo izvirno avtorsko, so se predstavili ansambli Jazbeci, Škof, Miha Trčka, Hmelbojsi, Namig, Obisk, Ekstaza in Gajstni muzikanti.

Kar sedem debitantov

Od osmih je bilo kar sedem debitantov, ki so bili na tem festivalu prvič, le ansambel Škof je bil tu že lani, ko so se razveselili druge nagrade strokovne komisije. Letos pa so osvojili kar dve. Prejeli so nagrado za najboljšo melodijo skladbe Čed'n muzikant avtorja Joška Jerine ter nagrado občinstva za skladbo iz zakladnice, predstavili so se z valčkom Gozdovi v mesečini Ansambla bratov Avsenik. Nagrado za najboljše besedilo je komisija, v kateri so bile Costanza Frandolic, Marija Kostnapfel in Martina Valentincic, podelila avtorici besedila skladbe Njen predpasnik Mateji Tušek, izvedli so jo člani ansambla Jazbeci, ki so obenem prejeli tudi tretjo nagrado strokovne komisije. Drugo nagrado festivala so si priigrali Gajstni muzikanti, prva nagrada in naslov absolutnih zmagovalcev letošnjega festivala ter obenem nagrada za najboljše debitante pa so pripadli članom ansambla Obisk, ki so se v Števerjan pripeljali iz Zgornje Savinjske doline. A kot sta poudarila letošnja voditelja festivala Valentina Oblak in Eugen Ban, je bil nivo vseh nastopajočih izjemen, tako da so na koncu o nagradah odločali detajli.

Letos so sceno obogatili čebele in satovje, saj ni lepše prispodobe, ki bi lahko opisala ta festival.

V Števerjanu je vse prisotne letos pozdravila nova, izvirna kulisa na odru. »Letos so sceno obogatili čebele in satovje, saj ni lepše prispodobe, ki bila lahko opisala ta festival. Čebela že od nekdaj simbolizira marljivost, sodelovanje, vztrajnost in predanost skupnemu cilju. In prav te vrednosti so skozi več kot pol stoletja omogočile rast in razvoj festivala v Števerjanu. Dogodka, ki presega posameznika, ker je sad skupnosti,« je na števerjanskem odru med finalom dejal predsednik društva Sedej Matija Corsi in opozoril na skrb organizatorjev za to, da festivalske viže ne utihnejo z zadnjim aplavzom, temveč zvenijo še dolgo po njem. Tudi na račun letos prenovljenega podkasta, kjer je zbranih že 1070 izvirnih skladb, ki so doslej že izzvenele v Števerjanu, vključno z letošnjimi osmimi.

Jazbeci so prejeli tretjo nagrado festivala in nagrado za najboljše besedilo. FOTO: F. B. Sedej

Gajstni muzikanti so dobili drugo nagrado strokovne komisije. FOTO: F. B. Sedej