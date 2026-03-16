Schwarzenegger se vrača kot kultni Konan

Igralska legenda hollywoodskih akcijskih filmov Arnold Schwarzenegger in režiser Christopher McQuarrie, ki je režiral zadnje štiri filme iz serije Misija: Nemogoče, bosta združila moči in obudila filmsko franšizo Konan Barbar. McQuarrie bo za studio 20th Century Studios napisal scenarij in režiral film Kralj Konan na veselje ljubiteljev kultnega filma, poroča The Hollywood Reporter. Schwarzenegger bo torej oživil lik, s katerim je prišel do prvega preboja v svetu filma. Postal je namreč velik hit in Schwarzeneggerja izstrelil v Hollywood, preden ga je Terminator dokončno utrdil kot filmsko zvezdo.

Schwarzenegger je zaigral tako v fantazijskem filmu Konan Barbar (Conan the Barbarian) iz leta 1982 kot v njegovem nadaljevanju iz leta 1984 Konan Uničevalec (Conan the Destroyer). Filma sta na velika platna pripeljala lik, ki ga je ustvaril pisatelj Robert E. Howard. Tretji film iz franšize čakamo že od poznih 80. let, saj je bil sprva načrtovan za leto 1987. A so Schwarzeneggerja sprva zaposlovali drugi projekti, nato pa je produkcija zastala.

Arnold je zaslovel prav po zaslugi Konana.

Vrnitev Predatorja

Schwarzenegger je sodelovanje z McQuarriejem razkril minuli konec tedna na Arnold Sports Festivalu v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio. Povedal je tudi, da se pogovarja z Danom Trachtenbergom o morebitni vrnitvi v franšizo Predator, ki jo je režiser oživil s filmom Prey (Plen) iz leta 2022 in lanskim nadaljevanjem Predator: Mrtva zemlja. Zvezdnik je dodal še, da je prejel scenarij za Komandosa 2, v katerem bi se vrnil v vlogo polkovnika Johna Matrixa, ki jo je prvič odigral v akcijskem filmu Komandos iz leta 1985.

Zgodba je prilagojena Schwarzeneggerjevi starosti.

Največ zanimanja pa je požel Konan. »Gre za odlično zgodbo, v kateri je Konan 40 let kralj. Postane nekoliko samozadovoljen, nato ga počasi izrinejo iz kraljestva. Seveda izbruhne konflikt in Konanu se uspe vrniti. Sledi kup norosti, nasilja, magije in različnih bitij,« je razkril Schwarzenegger in dodal: »Zdaj imamo različne posebne učinke, studii pa dovolj denarja, da lahko takšne filme naredijo res veličastne. Veselim se vseh teh projektov.«

Christopher McQuarrie se je podpisal pod zadnje štiri filme iz serije Misija: Nemogoče.

Hollywood že dolgo poskuša Schwarzeneggerja vrniti v vlogo Konana in zgodbo prilagoditi njegovi starosti, še piše The Hollywood Reporter. Universal je imel pravice do lika okoli leta 2010, ko je scenarist franšize Hitri in drzni Chris Morgan pripravljal zgodbo v slogu filma Neoproščeno, v kateri bi se Schwarzenegger vrnil kot starejši Konan. Kljub večletnemu razvoju projekt nikoli ni zaživel. Studio 20th Century pa je v zadnjem letu večinoma posvečal čas urejanju pravic do lika, da bi lahko nadaljevali razvoj novega filma.